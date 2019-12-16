Война на Донбассе: штаб ООС назвал потери боевиков за неделю

22 боевика были убиты и 22 ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил (ООС) с 1 по 15 декабря.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человек. 22 оккупанта были ликвидированы, а еще 22 человек составляют санитарные потери", - сказано в нем.

В случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Как сообщали Українськi Новини, с 22 по 28 ноября 10 боевиков были убиты и 15 ранены в результате боевых действий в зоне ООС.

11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. А в Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.

Тем временем большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР".