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04 января 2020, суббота, 18:45 234
Силовые структуры 2020-01-04T18:45:02+02:00
Українські Новини
На Донбассе двое военных подорвались на взрывном устройстве

На Донбассе двое военных подорвались на взрывном устройстве

Валерия Драгомирова
ООС, Ситуация в зоне ООС, раненые военнослужащие, Донбасс
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

Боевики 1 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 2 военнослужащих получили ранения вследствие подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - сказано в нем.

Кроме того, во время передвижения между взводными опорными пунктами 2 военнослужащих получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.

Пострадавшие были доставлены в медучреждение.

Согласно сообщению, ситуация на участках разведения сил и средств остается стабильной.

Как сообщали Українськi Новини, в первый день 2020 года на Донбассе был ранен воин ВСУ. 

Ранее штаб ООС назвал потери боевиков за год

Кроме того, с 1 по 15 декабря 22 боевика были убиты и 22 ранены в результате боевых действий в зоне ООС.


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