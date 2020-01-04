На Донбассе двое военных подорвались на взрывном устройстве

Боевики 1 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 2 военнослужащих получили ранения вследствие подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.



"Из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - сказано в нем.



Кроме того, во время передвижения между взводными опорными пунктами 2 военнослужащих получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.



Пострадавшие были доставлены в медучреждение.



Согласно сообщению, ситуация на участках разведения сил и средств остается стабильной.



Как сообщали Українськi Новини, в первый день 2020 года на Донбассе был ранен воин ВСУ.



Ранее штаб ООС назвал потери боевиков за год.



Кроме того, с 1 по 15 декабря 22 боевика были убиты и 22 ранены в результате боевых действий в зоне ООС.





