Война на Донбассе: штаб ООС назвал потери боевиков за год

619 боевиков были убиты и 939 ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил (ООС) в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 года составили: необратимые - 619 человек; раненые и травмированные - 939 человек; вооружения и военной техники - 110 единиц", - сказано в нем.

Отмечается, что Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 по 15 декабря 22 боевика были убиты и 22 ранены в результате боевых действий в зоне ООС.

11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. А в Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.