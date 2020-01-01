В первый день года на Донбассе был ранен воин ВСУ

После того, как в новогоднюю ночь вооруженные формирования страны-агрессора не проявляли огневой активности в зоне проведения операции Объединенных сил, боевики 2 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду 1 января, один военнослужащий ООС ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия". - говорится в сообщении.

Оба обстрела позиций ООС зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

На участках разведения сил и средств (Станица Луганская, Золотое, Петровское) ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС 31 декабря, потерь среди военнослужащих ООС не было.

Также боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС 24 декабря, ранены два бойца ВСУ.

Также ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.