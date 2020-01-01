подписаться на рассылку
23.6 24.45
26.25 27.35
˟
01 января 2020, среда, 20:23 295
Силовые структуры 2020-01-01T21:00:02+02:00
Українські Новини
В первый день года на Донбассе был ранен воин ВСУ

В первый день года на Донбассе был ранен воин ВСУ

Надежда Комендантова
Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, ООС

После того, как в новогоднюю ночь вооруженные формирования страны-агрессора не проявляли огневой активности в зоне проведения операции Объединенных сил, боевики 2 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду 1 января, один военнослужащий ООС ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия". - говорится в сообщении.

Оба обстрела позиций ООС зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

На участках разведения сил и средств (Станица Луганская, Золотое, Петровское) ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС 31 декабря, потерь среди военнослужащих ООС не было.

Также боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС 24 декабря, ранены два бойца ВСУ. 

Также ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС Потери в зоне ООС обстрелы в зоне ООС ООС

Новости
Ударят 7-градусные морозы со снегопадами: прогноз погоды на второй день января 21:00 Карта
В Донецкой области в первый день года 70 тысяч жителей остались без воды 20:45
В первый день года на Донбассе был ранен воин ВСУ 20:23
Кризис в ГБР: ведомство признало, что при Трубе не справилось с задачами 19:53
Факельное шествие в Киеве.
Тысячи националистов провели в Киеве на факельное шествие 19:24
больше новостей
Накануне Нового года спасатели объявили штормовое предупреждение 09:04
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде 18:53
Новогоднее поздравление президента со звездами. Скриншот видео
В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль 00:02 Видео
Три года назад Пашинский подстрелил Химикуса: что изменилось в деле за это время 07:00
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
больше новостей
Сегодня в Киеве в честь Бандеры состоится факельное шествие 06:30
Зеленский пригласил Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию 21:30
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде 18:53
Уголовная ответственность за вождение в пьяном виде вступила в силу 06:07
Зарплаты в Украине вырастут: министр рассказал, как изменятся заработки украинцев в 2020 16:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok