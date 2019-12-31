Зеленський привітав Путіна з Новим роком

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та привітав його з Новим роком.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента в Facebook.

"Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні", - йдеться в ньому.

Зазначається, що під час розмови очільники держав також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні.

Також сторони висловили надію на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як Кабмін схвалив договір з "Газпромом" на транзит газу в 2020-2024, Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на газовому ринку.

29 грудня відбувся обмін полоненими між підконтрольними Росії бойовиками ОРДЛО і Україною. Тим часом Росія сподівається, що після обміну полоненими Київ надасть особливий статус Донбасу.