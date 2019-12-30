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30 декабря 2019, понедельник, 21:30 2305
Президент 2019-12-30T22:15:12+02:00
Українські Новини
Зеленский пригласил Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию

Зеленский пригласил Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, Богдан, Синегора, Прикарпатье
Владимир Зеленский и Андрей Богдан. Фото: opentv.media
Владимир Зеленский и Андрей Богдан. Фото: opentv.media

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал на отдых в президентскую резиденцию "Синегора" в Гуте, Ивано-Франковская область, куда собирался взять с собой главу Офиса Президента Андрея Богдана.

Об этом сообщают источники "Страны" в Офисе Президента.

Вместе с Владимиром Зеленским будет встречать Новый год помощник Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан также был приглашен в Гуту, но предпочел поехать на праздники на горнолыжные курорты Франции и Швейцарии.

Интересно, что в "Синегоре" отмечал зимние праздники Петр Порошенко с семьей в прошлом году. 

Когда-то "Синегора" был ведомственным санаторием, а еще раньше – охотничьими угодьями австро-венгерского императора Франца-Иосифа. В 2001-м тут решили сделать президентскую дачу. С тех пор каждый глава государства перестраивал ее "под себя": Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович, который именно здесь любил встречать Новый год.

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