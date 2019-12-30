Зеленский пригласил Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал на отдых в президентскую резиденцию "Синегора" в Гуте, Ивано-Франковская область, куда собирался взять с собой главу Офиса Президента Андрея Богдана.

Об этом сообщают источники "Страны" в Офисе Президента.

Вместе с Владимиром Зеленским будет встречать Новый год помощник Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан также был приглашен в Гуту, но предпочел поехать на праздники на горнолыжные курорты Франции и Швейцарии.

Интересно, что в "Синегоре" отмечал зимние праздники Петр Порошенко с семьей в прошлом году.

Когда-то "Синегора" был ведомственным санаторием, а еще раньше – охотничьими угодьями австро-венгерского императора Франца-Иосифа. В 2001-м тут решили сделать президентскую дачу. С тех пор каждый глава государства перестраивал ее "под себя": Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович, который именно здесь любил встречать Новый год.