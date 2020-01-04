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04 января 2020, суббота, 15:13 2649
Общество 2020-01-04T15:16:51+02:00
Українські Новини
Зеленский решил задержаться на отдыхе в "Синегоре" почти на неделю, - СМИ

Зеленский решил задержаться на отдыхе в "Синегоре" почти на неделю, - СМИ

Валерия Драгомирова
Ивано-Франковская область, Гута, Синегора, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Скриншот видео поздравления с Новым годом 2020
Владимир Зеленский. Скриншот видео поздравления с Новым годом 2020

Президент Украины Владимир Зеленский намерен пробыть в госрезиденции "Синегора" в селе Гута (Ивано-Франковская область) как минимум до 9 января.

Об этом "Стране" сообщили источники в Офисе Президента.

"При этом, рассматривается вариант, что уедет и позже - 10, 11 или 12 января. Но если будут какие-то форс-мажоры, то уедет и раньше. Но пока тихо и планы у президента пробыть в Карпатах еще почти неделю", - сказал источник.


Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский пригласил Андрея Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию.

Кроме того, в первый день 2020 года Зеленский катался на лыжах. Фото с Президентом публиковали лыжники, которым посчастливилось встретиться на одной трассе с гарантом и его командой. 

Также сообщалось, что премьер-министр Алексей Гончарук не встречал Новый год с Президентом Зеленским. Он был в однодневном отпуске 2 января.

Тем временем, Зеленский в новогоднем поздравлении пожелал украинцам единства и уважения друг к другу ради успешного будущего Украины в 2020.

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