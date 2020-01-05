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05 січня 2020, неділя, 08:15 19
Силові структури 2020-01-05T10:30:02+02:00
Українські Новини
Держслужба з надзвичайних ситуацій перейшла на посилений режим служби на святкові вихідні

Держслужба з надзвичайних ситуацій перейшла на посилений режим служби на святкові вихідні

Валерия Драгомирова
дснс, режим надзвичайної ситуації, Пожежі, Різдво
Новий рік. Фото: pexels
Новий рік. Фото: pexels

Державна служба з надзвичайних ситуацій перейшла на посилений режим служби у період з 4 по 8 січня.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

Наголошується, що для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події в системі ДержНС в режимі цілодобового чергування буде знаходитися близько 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

У разі ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів до понад 13 тис. чоловік і 3,7 тис. одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, 29 людей загинули внаслідок пожеж з початку 2020 року.

Раніше в сільському клубі під Тернополем прогримів вибух, через це 8 дітей опинилися в реанімації.

Також у Рівному в багатоповерхівці вибухнув газовий котел і почалася пожежа.

Крім того, в Запорізькій області мати з двома маленькими дітьми загинули в пожежі.

Тим часом рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки через сильний вітер в західних областях України.

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