Держслужба з надзвичайних ситуацій перейшла на посилений режим служби на святкові вихідні

Державна служба з надзвичайних ситуацій перейшла на посилений режим служби у період з 4 по 8 січня.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.



Наголошується, що для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події в системі ДержНС в режимі цілодобового чергування буде знаходитися близько 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.



У разі ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів до понад 13 тис. чоловік і 3,7 тис. одиниць техніки.



Як повідомляли Українські Новини, 29 людей загинули внаслідок пожеж з початку 2020 року.



Раніше в сільському клубі під Тернополем прогримів вибух, через це 8 дітей опинилися в реанімації.



Також у Рівному в багатоповерхівці вибухнув газовий котел і почалася пожежа.



Крім того, в Запорізькій області мати з двома маленькими дітьми загинули в пожежі.



Тим часом рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки через сильний вітер в західних областях України.