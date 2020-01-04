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04 января 2020, суббота, 20:48 668
Происшествия 2020-01-04T21:00:05+02:00
Українські Новини
В сельском клубе под Тернополем прогремел взрыв: 8 детей в реанимации

В сельском клубе под Тернополем прогремел взрыв: 8 детей в реанимации

Надежда Комендантова
Взрыв газа, Взрыв, Реанимация, Дети, Репетиция
Взрыв в Тернопольской области. Фото :Информатор
Взрыв в Тернопольской области. Фото :Информатор

Национальная полиция открыла уголовное производство из-за взрыва в сельском клубе в Тернопольской области, где пострадали 8 несовершеннолетних.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

Взрыв, который привел в дальнейшем к пожару, произошел 3 января в клубе села Угринов Пидгаецкого района.

"Пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами лица и конечностей 1-2 степени доставили в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 272 - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

По предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа.

"Накануне газовики проводили ремонтные работы. На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в Ровно в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газового котла, после чего начался пожар.

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