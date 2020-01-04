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04 января 2020, суббота, 20:17 433
Происшествия 2020-01-04T21:00:02+02:00
Українські Новини
В Ровно в многоэтажке прогремел врыв: взорвался газовый котел и начался пожар

В Ровно в многоэтажке прогремел врыв: взорвался газовый котел и начался пожар

Надежда Комендантова
Пожар в многоэтажке, Взрыв газа, взрыв газа в многоэтажке
Взрыв в Ровно. Фото: ГосЧС
Взрыв в Ровно. Фото: ГосЧС

В Ровно в многоквартирном жилом доме произошел взрыв, после чего начался пожар.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления ГосЧС в Ровенской области.

"4 января в 11:45 в Службу спасения Ровенской по номеру "101" поступило сообщение о взрыве воздушно-газовой смеси газового котла в помещении кухни с последующим горением двухкомнатной квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома г. Ровно по улице Соборная", - сообщили в управлении.

Отмечается, что на место вызова были направлены два дежурных отделения спасателей 2-й государственной пожарно-спасательной части Ровно, одно отделение пожарно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС области.

Из-за сильного задымления пожарные эвакуировали 14 жителей с верхних этажей, из которых четверо детей.

В 12:11 пожар был локализован, а в 12:20 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожено оконную раму и повреждена мебель кухни. Квартиру было полностью спасено от уничтожения огнем.

В настоящее время причина пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются.

Напомним, ранее в Одесской области в подвале дома произошел взрыв, есть пострадавшие.

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