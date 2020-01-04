В Ровно в многоэтажке прогремел врыв: взорвался газовый котел и начался пожар

В Ровно в многоквартирном жилом доме произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления ГосЧС в Ровенской области. "4 января в 11:45 в Службу спасения Ровенской по номеру "101" поступило сообщение о взрыве воздушно-газовой смеси газового котла в помещении кухни с последующим горением двухкомнатной квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома г. Ровно по улице Соборная", - сообщили в управлении. Отмечается, что на место вызова были направлены два дежурных отделения спасателей 2-й государственной пожарно-спасательной части Ровно, одно отделение пожарно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС области. Из-за сильного задымления пожарные эвакуировали 14 жителей с верхних этажей, из которых четверо детей. В 12:11 пожар был локализован, а в 12:20 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожено оконную раму и повреждена мебель кухни. Квартиру было полностью спасено от уничтожения огнем. В настоящее время причина пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются. Напомним, ранее в Одесской области в подвале дома произошел взрыв, есть пострадавшие.