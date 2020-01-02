В Запорожской области мать с двумя маленькими детьми погибли в пожаре

27-летняя женщина и 2 ее детей в возрасте 1 и 4 года погибли в четверг в результате пожара в Токмаке Запорожской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции в области, передают Українськi Новини. По данным ведомства, около 17:25 поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного дома. Спасатели эвакуировали из помещения хозяйку квартиры 1992 года рождения и двух ее сыновей, 2015 и 2018 годов рождения. Пострадавших доставили в больницу, где они скончались. По данному факту начато расследование по признакам ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Как сообщали Українськi Новини, сегодня днем, 2 января, около полудня произошел пожар в многоэтажном жилом доме в Тернополе, в результате которого погиб мужчина. Также в Белой Церкви произошел пожар в отеле. Ранее на Оболони загорелась квартира в 16-этажке, погибло два человека.