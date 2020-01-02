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02 января 2020, четверг, 22:06 474
Происшествия 2020-01-02T23:30:01+02:00
Українські Новини
В Запорожской области мать с двумя маленькими детьми погибли в пожаре

В Запорожской области мать с двумя маленькими детьми погибли в пожаре

Анна Рудык
смертельный пожар, Пожар, пожар в Запорожье
Пожар в Запорожской области. Фото: полиция
Пожар в Запорожской области. Фото: полиция

27-летняя женщина и 2 ее детей в возрасте 1 и 4 года погибли в четверг в результате пожара в Токмаке Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, около 17:25 поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного дома.

Спасатели эвакуировали из помещения хозяйку квартиры 1992 года рождения и двух ее сыновей, 2015 и 2018 годов рождения.

Пострадавших доставили в больницу, где они скончались.

По данному факту начато расследование по признакам ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня днем, 2 января, около полудня произошел пожар в многоэтажном жилом доме в Тернополе, в результате которого погиб мужчина.

Также в Белой Церкви произошел пожар в отеле.

Ранее на Оболони загорелась квартира в 16-этажке, погибло два человека.

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