Рябошапка звільнив Чумака з посади головного військового прокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Віктора Чумака з посади головного військового прокурора і призначив звичайним заступником генпрокурора.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в офісі генпрокурора.

За його словами, наказ про звільнення з посади головного військового прокурора і призначення просто заступником генпрокурора підписаний 2 січня.

Інші подробиці не повідомляються.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора почав роботу в четвер, 2 січня. Наказом від 23 грудня Рябошапка позначив 2 січня днем початку роботи Офісу генпрокурора.

Раніше, 19 вересня, Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора. За ухвалення законопроекту №1032 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226.

Тим часом третина прокурорів ГПУ не пройшли переатестацію. Також Генеральна прокуратура хотіла звільнити 218 прокурорів, що відмовилися проходити атестацію для перекладу в Офіс генерального прокурора після того, як всіх прокурорів ГПУ попередили про можливе звільнення.