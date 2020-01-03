Призначений новий прокурор Тернопільської області

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Петра Бойка керівником прокуратури Тернопільської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"3 січня 2019 заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак представив колективу прокуратури Тернопільської області нового керівника - Петра Бойка", - написано в ньому.

34-річний Бойко народився у Чернігові, працює в прокуратурі з 2010 року.

Раніше обіймав керівні посади в органах прокуратури Севастополя та військової прокуратури Західного гарнізону, до призначення працював військовим прокурором Чернівецького гарнізону.

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