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03 січня 2020, пʼятниця, 18:25 20
Судова влада 2020-01-03T20:30:03+02:00
Українські Новини
Призначений новий прокурор Тернопільської області

Призначений новий прокурор Тернопільської області

Таня Войтюк
Прокуратура, Тернопільська область, Призначення, Рябошапка
Петро Бойко. Фото: gp.gov.ua
Петро Бойко. Фото: gp.gov.ua

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Петра Бойка керівником прокуратури Тернопільської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"3 січня 2019 заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак представив колективу прокуратури Тернопільської області нового керівника - Петра Бойка", - написано в ньому.

34-річний Бойко народився у Чернігові, працює в прокуратурі з 2010 року.

Раніше обіймав керівні посади в органах прокуратури Севастополя та військової прокуратури Західного гарнізону, до призначення працював військовим прокурором Чернівецького гарнізону.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив Трубу і призначив в. о. деректора ДБР "слугу народу" Венедиктова.

Призначена уповноважена Президента волонтерської діяльності.

Нагадаємо, Зеленський вирішив провести засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 7 грудня.

Тим часом Кабмін призначив нових членів наглядової ради "Укрзалізниці".

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