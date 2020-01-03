Призначений новий прокурор Тернопільської області

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Петра Бойка керівником прокуратури Тернопільської області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини. "3 січня 2019 заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак представив колективу прокуратури Тернопільської області нового керівника - Петра Бойка", - написано в ньому. 34-річний Бойко народився у Чернігові, працює в прокуратурі з 2010 року. Раніше обіймав керівні посади в органах прокуратури Севастополя та військової прокуратури Західного гарнізону, до призначення працював військовим прокурором Чернівецького гарнізону. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив Трубу і призначив в. о. деректора ДБР "слугу народу" Венедиктова. Призначена уповноважена Президента волонтерської діяльності. Нагадаємо, Зеленський вирішив провести засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 7 грудня. Тим часом Кабмін призначив нових членів наглядової ради "Укрзалізниці".