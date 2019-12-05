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05 декабря 2019, четверг, 10:35 60
Президент 2019-12-05T11:00:02+02:00
Українські Новини
Назначена уполномоченная Президента по волонтерской деятельности

Назначена уполномоченная Президента по волонтерской деятельности

Владимир Зеленский, Назначение, Президент Украины, Волонтер
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский назначил Наталию Пушкареву внештатной уполномоченной Президента по вопросам волонтерской деятельности.

Об этом говорится в указе №879 от 4 декабря, передают Українські Новини.

Наталья Пушкарева является волонтером и координатором Национального альянса волонтеров (НАВ) с 28 октября 2019 года.

Согласно положению об уполномоченном, в обязанности уполномоченного по волонтерской деятельности входит: мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и интересов волонтеров и внесение Президенту предложений по поддержке волонтерской деятельности; участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов по поддержке волонтерской деятельности; осуществление мер, направленных на обеспечение и восстановление нарушенных прав волонтеров и информирование общественности о таких мерах и их результатах; подготовка мероприятий с участием Президента по вопросам поддержки волонтерской деятельности.

Уполномоченный имеет право: анализировать состояние дел и проблемные вопросы относительно осуществления волонтерской деятельности; запрашивать и получать от Офиса Президента, Кабинета Министров и других органов необходимую информацию, документы и материалы; информировать общественность о результатах своей деятельности; способствовать поддержке общественных инициатив по осуществлению волонтерской деятельности.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский решил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 7 декабря.

Напомним, на вчерашнем заседании в Кабинете Министров было назначено нового замминистра здравоохранения и нового главу Института нацпамяти.

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