Назначена уполномоченная Президента по волонтерской деятельности

Президент Владимир Зеленский назначил Наталию Пушкареву внештатной уполномоченной Президента по вопросам волонтерской деятельности.

Об этом говорится в указе №879 от 4 декабря, передают Українські Новини.

Наталья Пушкарева является волонтером и координатором Национального альянса волонтеров (НАВ) с 28 октября 2019 года.

Согласно положению об уполномоченном, в обязанности уполномоченного по волонтерской деятельности входит: мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и интересов волонтеров и внесение Президенту предложений по поддержке волонтерской деятельности; участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов по поддержке волонтерской деятельности; осуществление мер, направленных на обеспечение и восстановление нарушенных прав волонтеров и информирование общественности о таких мерах и их результатах; подготовка мероприятий с участием Президента по вопросам поддержки волонтерской деятельности.

Уполномоченный имеет право: анализировать состояние дел и проблемные вопросы относительно осуществления волонтерской деятельности; запрашивать и получать от Офиса Президента, Кабинета Министров и других органов необходимую информацию, документы и материалы; информировать общественность о результатах своей деятельности; способствовать поддержке общественных инициатив по осуществлению волонтерской деятельности.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский решил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 7 декабря.

Напомним, на вчерашнем заседании в Кабинете Министров было назначено нового замминистра здравоохранения и нового главу Института нацпамяти.