У суботу частину України накриє мокрий сніг з дощем

В той час, як в Україну йде циклон Xia, за прогнозом погоди на 4 січня в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень +2...+4 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень 0...+6 градусів.

У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, температура вночі -4...-9 градусів, вдень -2...+3 градуси.

У Моршині вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +1...+3 градуси.

У Трускавці вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, температура вночі -1...-3 градуси, вдень 0...+2 градуси.

У Сваляві вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, температура вночі -3...-5 градусів, вдень +1...+3 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки в Чернігівській і Сумській областях невеликий мокрий сніг і дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -1...+5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень -1...+5 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +1...+6 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +5...+7 градусів.

Як повідомляли "Українські Новини", в Україну йде мороз та опади у вигляді снігу.

Тим часом, в Києві погода в грудні встановила дев'ять рекордів а метеорологічна зима ще не прийшла.