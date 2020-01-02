В Киеве погода в декабре установила девять рекордов

В то время, как погода за год побила 36 рекордов, декабрь 2019 года в Киеве оказался самым теплым в XXI веке и войдет в историю погоды с максимальной температурой, которая впервые превысила 15°С. Среднемесячная температура декабря в Киеве составляла +2,7°С, что на 5,0°С выше климатической нормы.

Такие данные наблюдений опубликовала метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что нынешний декабрь в XXI веке стал самым теплым, в нем было 9 температурных рекордов. Однако рекорд 1960 не было превышено. Тогда было всего на 0,1°С теплее.

Холодное всего было 8 декабря, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 5,0°С, а теплее всего - 18 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +15,2 градусов, что стало рекордным для декабря за 139 лет наблюдений.

Осадков в Киеве за месяц выпало 33 мм, что составило 64% ​​климатической нормы.

Как сообщали Українські Новини, первого января в Вышгороде под Киевом зацвели первые в этом году цветы - подснежники.

Тем временем Николай Кульбида отметил, что похолодания этой зимой будут, но они будут не сильными и не долгими