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02 января 2020, четверг, 15:53 25
Общество 2020-01-02T16:03:49+02:00
Українські Новини
В Киеве метеорологическая зима еще не пришла, а за год зафиксировано 36 температурных рекордов

В Киеве метеорологическая зима еще не пришла, а за год зафиксировано 36 температурных рекордов

Ярина Вацяк
Глобальное потепление, изменение климата, Климат, Погодные условия, климатический рекорд, аномальная температура, Погода, Температурный рекорд
Температура. Фото: pixabay.com
Температура. Фото: pixabay.com

В то время, как синоптики прогнозируют морозы и снегопады в начале января, в Киеве в течение 2019 температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне - 11.

Такие данные приводят климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского по погодным итогам теплого года в столице за 139 лет.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднегодовая температура прошлого года в Киеве поднялась до +10,6°С, что на 2,9°С превышает климатическую норму и таким образом он оказался рекордным с 1881 года.

Теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла +23,6°С и стал самым теплым за весь период наблюдений. Также ни разу не было, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала 15°С. Но в этом году, а именно 18 декабря она поднялась до +15,2°С.

Самым холодным было 9 января - -14,4°С, самое жаркое - 13 августа, когда температура в тени достигала ровно +35,0°С.

Из-за аномально теплого декабря, метеорологическая зима в столицу еще не пришла.

Кроме того, по данным метеорологов, осадков на проспекте Науки, 37 выпало 521 мм, что соответствует 80% климатической нормы. Однако распределились они очень неравномерно - более полутора месячные нормы в мае, а осень в столице заняла пятую строчку среди сухих с 1891 года. Недобор осадков наблюдался каждый месяц, начиная с июня.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

Тем временем Николай Кульбида отметил, что в 2019 году были зафиксированы значительные повышения температуры и летом, и зимой, похолодания этой зимой будут, но они будут не сильными и не долгими

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