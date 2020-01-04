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  • Що приховує баночка шпротів і кому їх краще не вживати
04 січня 2020, субота, 06:30 10
Життя 2020-01-04T08:30:02+02:00
Українські Новини
Що приховує баночка шпротів і кому їх краще не вживати

Що приховує баночка шпротів і кому їх краще не вживати

Олена Проценко
Асоціація рибалок, Рибні консерви, Шпроти
Шпроти. Фото: pixabay
Шпроти. Фото: pixabay

На свята багато господинь готують велику кількість різноманітних страв. А баночка шпротів – атрибут святкового столу, незважаючи навіть на те, що перші консерви з ними з'явилися в Європі в кінці 19 століття. Але й у цього продукту є свої протипоказання. Українські Новини з посиланням на прес-службу Асоціації рибалок України розкажуть, що знаходиться в консервах зі шпротами і кому їх краще не вживати.

При виготовленні консервів використовують "фірмово" балтійські шпроти (кільку). Але також застосовують й іншу маленьку рибку: салаку, молодь оселедця або каспійську тюльку.

Консервують в олії попередньо копчену рибу. Шпроти мають привабливий аромат і вишуканий смак. Але медики попереджають, що вони можуть завдати великої шкоди. При копченні утворюється канцероген – бензопірен, який може впливати на появу онкозахворювань. Тому зловживати цими консервами не варто. При нечастому вживанні шпрот можна нічого не боятися.

Протипоказані шпроти при індивідуальній непереносимості, наявності алергії і при подагрі. Не рекомендується їсти шпроти тим, хто хоче схуднути і боїться зайвої ваги. Так як в консервах міститься багато солі і масла, то їх часте вживання негативно позначиться на печінці.

Раніше Українські Новини писали про те, які продукти можуть завдати найбільшої шкоди здоров'ю у святкові дні.

Також Українські Новини розповіли, в чому користь ікри як вибрати рибу в магазині.

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