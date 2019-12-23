Замороженная или охлажденная: как выбрать рыбу в магазине

Рыба - это тот продукт, который наряду с мясом, очень часто оказывается на новогоднем столе у украинцев. К сожалению, в Украине существует совсем немного официально функционирующих рыбных хозяйств, которые поставляют на прилавки магазинов по-настоящему качественный продукт. Основная доля рыбы - это продукция частных рыбных ферм, деятельность которых очень сложно проконтролировать. Именно поэтому эксперты Ассоциации рыбаков Украины поделились советами о том, как выбрать качественную рыбу для своего меню.

Классификация рыбы на магазинных прилавках выглядит следующим образом:

Живая

Охлажденная

Свежемороженая

Замороженная рыба и рыбные продукты

Безусловно, самым лучшим вариантом для покупки считается свежая рыба, поскольку она сохраняет все свои полезные свойства. Охлажденная рыба хранится немного дольше за счет обработки морозным воздухом или укладывания на ледяную крошку. Впрочем, такая рыба тоже представляет самый лакомый кусочек для кулинарных экспериментов. На что же следует обратить внимание при выборе такой рыбы? Советуют эксперты Ассоциации рыбаков:

Даже охлажденная рыба может храниться при соблюдении температуры в течение 3-5 суток, но после покупки очень важно не замораживать ее, а приготовить как можно скорее, желательно, в течение суток

При выборе рыбы аккуратно нажмите на тушку - мясо должно быть достаточно упругим

Жабры и глаза рыбы должны быть чистыми, без пятен и налета; идеальный цвет жабр - бледно-красные

Рыбные стейки тоже следует выбирать по принципу хорошего внешнего вида. Если мясо выглядит аппетитно, пружинит - скорее всего, продукт качественный

Если у рыбы уже появился ощутимый запах, цвет мяса неприятный и отталкивающий - воздержитесь от такого продукта, если можно

Что касается импортной рыбы, рядовому покупателю следует неплохо разбираться в том, какие именно виды рыбы продают на отечественных прилавках. Чаще всего, это искусственно выращенная форель, лосось, дораду. В целом, в этих видах нет ничего плохого, их везут из других стран в охлажденном виде. Однако, при выборе горбуши, трески и похожих видов рыб следует более тщательно исследовать предлагаемый товар. Достаточно часто такие виды рыбы продают размороженными, выдавая за охлажденные. Это уже является нарушением норм хранения, поскольку в размороженной рыбе уже начинаются необратимые процессы.

Напоминаем, что рецепт хорошего самочувствия после новогодних застольев найден - ешьте на здоровье.