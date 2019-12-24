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24 декабря 2019, вторник, 06:05 58
Жизнь 2019-12-24T06:45:02+02:00
Українські Новини
Икра черная, красная, заморская баклажанная: в чем польза икры и где купить качественную

Икра черная, красная, заморская баклажанная: в чем польза икры и где купить качественную

Роман Евланов
Питание, Новый год-2020, Продукты, Икра
Мем, кадр из к/ф
Мем, кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию". Фото: editor.pho.to

Какое блюдо можно с легкостью назвать самым популярным на новогоднем столе? Конечно же, салат «Оливье»! Рецепт его знают все, но далеко немногим известно, что раньше в состав этого блюда входил также такой ингредиент, как икра. Українські Новини решили рассказать об этом продукте и о том, почему его называют одним из самых полезных лакомств.

Казалось бы, нам сложно представить, что один из самых бюджетных салатов новогоднего стола когда-то включал себя такой дорогостоящий компонент. Сейчас, конечно, икра превратилась в самый настоящий деликатес, выбрать который зачастую сложно, не нарвавшись на подделку, а то и откровенный суррогат.

Кстати говоря, знаменитый создатель салата Оливье и сам был огромным поклонником икры, а не менее знаменитый актер и режиссер Чарли Чаплин настолько был влюблен в этот продукт, что даже охотно брал гонорары в икорном эквиваленте.

Немудрено, икру любят многие, а еще ее по праву считают одним из самых полезных продуктов в человеческом рационе. Исследования показывают, что те, кто употребляет хотя бы немного икры раз в неделю, даже к старости могут похвастаться не только прекрасной физической формой, но и отличной памятью, когнитивными способностями и настроением. Все дело в жирных кислотах, которые в изобилии содержит икра. Благодаря им, как по кирпичику, строится работа многих органов,  а также активно вырабатывается серотонин. Хороша икра и тем, что практически не содержит в себе лишних калорий, богата протеином и витаминами практически всех групп, а также минералами, лецитином и огромным количеством других полезных веществ. Употребление икры благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему. Именно поэтому ее часто рекомендуют тем, кто особо нуждается в большом количестве витаминов регулярно.

На прилавках магазинов в наше время можно найти три вида икры:

  • Осетровых рыб (белуга, осетр, шип, стерлядь, севрюга)
  • Лососевых (горбуша, кета, кижуч, семга)
  • Частиковых (сазан, судак, вобла, щука, сюда же относят некоторые виды кефалевых, а также икру морских ежей)

Все виды, безусловно, отличаются не только структурой и вкусом, но и ценой. Как правило, чем более редкий сорт рыбы, тем дороже ее икра. Конечно, по факту, такой продукт не должен попадать на стол, ведь он является основой жизненного цикла рыб. Впрочем, на данный момент единственным способом регулировки оборота икры является запрет, который сезонно накладывается на вылов определенной рыбы в период нереста. Конечно, для обеспечения этим продуктом существуют также рыбные хозяйства. Однако, не стоит все же забывать, что большинство осетровых рыб также защищены Красной Книгой, а потому их лов категорически запрещен.

Ранее Українські Новини рассказали, как правильно выбрать рыбу к новогоднему столу и чем опасен рыбный суррогат.

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