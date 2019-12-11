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11 декабря 2019, среда, 23:15 9
Жизнь 2019-12-11T23:45:01+02:00
Українські Новини
Новогодний стол-2020: какие продукты могут нанести наибольший вред здоровью

Новогодний стол-2020: какие продукты могут нанести наибольший вред здоровью

Анна Рудык
Новый год-2020, Новогодний стол, Новый год, вредные продукты
Новогодний стол. Фото: asn.in.ua
Новогодний стол. Фото: asn.in.ua

Украинцы привыкли готовить богатые на блюда и вкусности новогодние столы, однако не все задумываются о том, что некоторые вполне привычные для нас продукты могут нанести непоправимый вред здоровью, как сами по себе, так и в сочетании с другими. О том, с какими продуктами стоит быть осторожнее, рассказала гастроэнтеролог Наталья Гордиенко изданию MedOboz.

Шоколад

Новогодние праздники не могут пройти ни в одной украинской семье без большого количества шоколадных изделий. В эти дни даже самые заядлые сторонники правильного питания могут дать слабинку и позволить себе "налечь" на эти вкусные сладости.

Однако переусердствовав с шоколадом (а в праздники иногда не контролируешь количество съеденного), легко схлопотать резкий скачок температуры, приступ тошноты и рвоты с желчью. Все из-за избытка углеводов и перегрузки пищеварительной системы.

Мандарины

Это такой же символ нового года, как и наряженная елка. И количество съеденных мандаринов тоже часто выходит из-под контроля, при чем их обычно многие едят вперемешку с другими продуктами – мясом, сыром, выпечкой, конфетами и т.д.

Такая оплошность в отношении цитрусовых может стоить хорошего самочувствия. Во-первых, не стоит забывать, что они относятся к высокоаллергенным продуктам. Во-вторых – в них много кислоты, которая раздражает стенки желудка и может спровоцировать приступ гастрита или изжоги.

Кроме того, сочетание мандаринов и конфет создает огромную нагрузку на поджелудочную железу, что может обернуться приступом панкреатита.

Газировка

Любые напитки "с пузыриками" - кола, шампанское, обычная газированная минералка и т.д. также требуют осторожности. Ведь из-за большого количества углекислого газа они провоцируют скопление воздуха в желудке, от чего появляется ощущение распирания и резкие боли.

Кроме того, смесь спиртного с такими напитками может привести к сильному опьянению – опять же, из-за "газиков", которые ускоряют всасывание алкоголя в кровь.

Майонез

Даже самых дорогой и изысканный, он способен оставить свой "тяжелый" отпечаток на талии и бедрах и вызвать тяжесть в желудке.

При этом все салаты и бутерброды, заправленные этим соусом, при комнатной температуре портятся в разы быстрее - их срок годности истекает уже спустя 2-4 часа после их приготовления и попадания на праздничный стол.

И уже если отведать такое блюдо (особенно досыта наевшись им), то вскоре можно ощутить слабость, головокружение, расстройство желудка или тошноту.

Так что по возможности откажитесь от майонеза, например, заменив его оливковым маслом или греческим йогуртом.

Соленья

Огурчики, грибочки и т.д. – у многих припасены по несколько баночек специально для новогодних праздников. Но и на эти, казалось бы, безобидные, угощения домашнего приготовления тоже налегать не стоит. Ведь в них обычно кладут много соли и кислоты (таковы уже особенности консервирования), потому эти блюда способны спровоцировать изжогу, расстройство или приступ метеоризма.

Кроме того, после солений-маринадов очень хочется пить, а избыток жидкости создает избыточную нагрузку на почки и может стать причиной отечности.

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