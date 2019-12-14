Нет, не слипнется: ТОП-5 десертов на Рождество

Рождественские и новогодние праздники совсем близко, и многие составили уже массу списков: покупок, гостей, подарков. И, конечно же, настало время блюд для праздничного стола. Закуски и основные блюда - это полдела, а вот как насчет десертов? Стандартные "наполеоны" и привычные многим другие торты постепенно отступают на задний план, и многие кулинары в своих предпочтениях все больше ориентируются на европейские веяния и десертные тренды. Представляем наш ТОП очень вкусных и недорогих десертов, которые непременно порадуют всех и каждого за праздничным столом.

Яблочно-вишневый штрудель

Штрудель, как известно, изначально блюдо немецкой и австрийской кухни, хотя уже давно перекочевало в разных вариациях к другим национальностям. Если раньше, традиционной начинкой этого десерта были только яблоки, то сейчас к ним нередко добавляют апельсины, различные ягоды, творог и прочие вкусные ингредиенты.

Ингредиенты (на 6 порций):

печенье галетное - 10 шт.

грецкие орехи - 100 г

тесто слоеное - 500 г

вишня замороженная - 400 г

печенье Юбилейное молочное - 100 г

масло сливочное - 2 ст. л.

картофельный крахмал - 1 ст. л.

вода - ¼ стакана

сахар - 4 ст. л.

корица - 1 ч. л.

сахарная пудра - 1 ст.л.

Перемолоть печенье и орехи в блендере. Должна быть смесь из мелких крошек печенья и средне-измельчённого ореха. На нагретую сковороду положить масло, насыпать 2 ст.л. сахара. Сахар немного припустить и карамелизовать. Яблоки нарезать пластинками, присыпать корицей, добавить к карамели и обжаривать минут 5-7. Вишню разморозить и отжать. Поставить сок нагреваться. Развести крахмал холодной кипячёной водой и, когда вишнёвый сок закипит, добавить 2 ст.л. сахара, дождаться его полного растворения, влить жидкий крахмал, интенсивно помешивая, и проварить пару минут на среднем огне. Консистенция киселя должна быть примерно, как у густой сметаны. В остывший кисель добавить отжатую вишню, перемешать. Предварительно размороженное тесто выложить на пекарскую бумагу и раскатать. Должна получиться "дорожка" длиной 60-70 см и шириной 30-40 см. Выложить на тесто ореховые крошки с печеньем таким образом, чтобы по краям слева и справа оставалось пустое тесто 3-5 см. Далее выложить яблоки и вишню, полить остатками соуса. Теперь слева и справа загибаем края теста к центру. Заворачиваем рулет, выпекаем, при 160*С примерно 50 минут. Готовый рулет присыпать сахарной пудрой, дать остыть и только потом разрезать.

Штрудель. Фото: pixabay

Рождественский шоколадный мусс

Мусс в свое время придумали французы. Говорят, что впервые смешивать шоколадную массу с яйцами предложил художник Тулуз-Лотрек. Кто же знал, что настолько бесхитростное блюдо за много лет обретет такую массу вариаций и нюансов, что станет едва ли не любимым лакомством всех любителей шоколада.

Ингредиенты (на 6 порций):

шоколад горький 70% -100 г

шоколад молочный - 40 г

сливки 33-35% - 140 г

яйцо - 2 шт.

сахар - 2 ст. л.

сливочное масло - 25 г

Отделить желтки от белков. Желтки с сахаром взбивать до полного растворения сахара. Горький и молочный шоколад поломать на маленькие кусочки, положить все в миску с маслом комнатной температуры и отправить на водяную баню. По мере того, как масса будет таять, необходимо мешать ее. Следите, чтобы шоколад не перегрелся, иначе он возьмется хлопьями. Переложить пару столовых ложек остывшего шоколада в желтковую массу и аккуратно перемешать. Постепенно добавить остальной шоколад, аккуратно смешать до получения однородной массы кофейного цвета, порциями добавить взбитые в пену белки, снова перемешать до однородности. Последний этап - аналогичным способом добавляем в шоколадную массу охлажденные взбитые сливки. Разливаем мусс в формочки, не забыв накрыть каждую форму пищевой пленкой и отправить формы в холодильник на 5-6 часов, а лучше на ночь.

Шоколадный мусс. Фото: pixabay

Бланманже с ванилью и корицей

А вот бланманже принято считать исконно датским десертом. Говорят даже, что ранее это блюдо вообще было то ли мясным, то ли рыбным. Но, так или иначе, до наших дней блюдо дошло именно с пометкой "десерт", а нам остается лишь удивляться его истории и наслаждаться его вкусом.

Ингредиенты (на 3-4 порции):

200 мл. кокосового молока

400 мл. сгущенного молока

4 листа желатина

щепотка ванилина или ванильного сахара

миндальная крошка для украшения

Желатин замочить до полного растворения. В блендере смешать готовый желатин с кокосовым и сгущенным молоком, добавить немного холодной воды. Разлить готовую смесь по формочкам, посыпать ванильным сахаром и оставить в холодильнике до полного застывания (около суток). Можно также посыпать тертым миндалем или другими орешками перед подачей.

Бланманже. Фото: Еда.ру

Штоллен

Еще один традиционный немецкий десерт, рецепт которого практически не менялся годами, и все еще остается одним из самых простых и любимых.

Ингредиенты:

мука - 700 г

молоко - 200 г

сахар - 80 г

сливочное масло - 250 г

яйца куриные - 2 шт.

миндаль - 200 г

чернослив - 150 г

курага - 150 г

изюм - 150 г

лимоны - 1 шт.

коньяк - 100 г

арахис жареный - 150 г

дрожжи свежие - 50 г

цукаты - 1 горсть

сахарная пудра - по вкусу

Вымытые сухофрукты залить на ночь коньяком. Приготовить опару из муки, сахара, молока и дрожжей (муки следует использовать всего 100 г из того, что взято). Опару опускаем и добавляем растопленное сливочное масло, муку (600 г), сахар (60 г), смешиваем до однородности и оставляем на 45 минут. В тесто добавляем подготовленные ингредиенты, цедру одного лимона и сок. Настаиваем тесто около трех часов, периодически его разминая. Формируем штоллен. Раскатываем в толстую лепешку тесто. Ладонью делаем углубление, оставляя одну часть немного больше, и на нее сверху кладем меньшую часть, получается как бы такой выступ. Накрываем полотенцем и оставляем на полчаса. Затем отправляем в духовку при температуре 200°C на 15 минут, убавляем температуру до 180–170°C и запекаем 45 минут. Готовый штоллен промазываем сливочным маслом.

Штоллен. Фото: pixabay

Туррон (нуга)

Эта сладость делит весь мир пополам - кто-то не представляет без нее жизни, а кто-то терпеть не может. Наиболее популярна домашняя нуга в Испании и Италии, немного меньше - в Бразилии и некоторых восточноевропейских странах.

Ингредиентура:

орехи - 150 г

мед - 260 г

сахар - 200 г

яичные белки - 1 шт.

сахарная пудра - 100 г

растительное масло - 1 ч. л.

Бумагу для выпечки вырезать по форме и смазать щедро растительным маслом без запаха. Орехи очистить от шкурок и подрумянить на сковороде. Мед переложить в ковш, поставить на плиту и растопить. Добавить сахар и продолжать варить до 120°С, примерно 5 минут. Белок с сахарной пудрой взбить до крепкой пены, тонкой струйкой влить в массу медовый сироп, продолжая взбивать еще 3-4 минуты. Добавить орехи и взбить до однородности. Выложить медовую массу в заранее подготовленную форму. Сверху накрыть сладость пергаментом. Остудить туррон 2-3 часа в холодильнике.

Нуга. Фото: pixabay

Напомним, что синоптики поделились прогнозом погоды, которая ожидает украинцев на Рождество и Новый год.