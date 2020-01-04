Як правильно вибирати рибні консерви, - поради фахівців

Рибні консерви можна знайти в складі багатьох святкових салатів. Дуже важливо вибрати якісний і не зіпсований продукт, щоб не завдати шкоди здоров'ю. Українські Новини з посиланням на прес-службу Асоціації рибалок України розкажуть, на що потрібно звертати увагу при виборі цього делікатесу.

Щоб рибні консерви на вашому столі не стали причиною отруєння, виконуйте такі правила:

Перш за все, необхідно звернути увагу на дату виготовлення та термін придатності продукту. Більшість видів рибних консервів потрібно зберігати при температурі від 0 до 20 градусів Цельсія. Але ікру – при температурі від -4 до -6 °С. Необхідно уважно розглянути банку. Вона не повинна бути роздутою (бомбаж), не повинно бути «хлопавки» (опуклість, яка зникає при натисканні в одному місці і з'являється в іншому). Неприпустимі патьоки на банці і не має бути іржі на швах. Якщо при зовнішньому огляді ви не виявили явних ознак неякісного товару, але при відкритті банки продукт виявиться з кислим смаком і запахом, то викиньте його. У консервах з горбуші, кети, скумбрії, устриць, крабів і кальмарів всередині можуть потрапляти маленькі білі кристали фосфорнокислої солі магнію та амонію. Вони нешкідливі, але викликають неприємний хрускіт на зубах.

В основному масовий вилов риби поширених видів: горбуша, кета, лосось, ставрида, сайра, скумбрія проходить з липня по жовтень. Найсмачніші консерви з свіжозловленої риби. Але це стосується заводів виробників, які перебувають поблизу місць вилову. На всі інші підприємства сировина потрапляє в замороженому вигляді. Це не впливає на якість, але ви про це повинні знати.

В останні роки почастішали випадки приготування консервів з незаконно виловленої риби. Якщо офіційно виловлена ставрида коштує 100 умовних одиниць, то спіймана піратськими артілями без дотримання температурних режимів оброблення, зберігання і перевезення, коштує на 50% менше. І тому в гонитві за миттєвим прибутком недобросовісний бізнес скуповує цей дешевий, але не якісний продукт і пускає його у виробництво.

Фахівці Асоціації рибалок України також радять звернути увагу на те, скільки риби має бути в консервах. Найчастіше вона просто плаває в зайвої рідини. Виливши її, ви отримаєте кілька шматочків риби, яких явно недостатньо для заявленого на етикетці ваги нетто. При зустрічі з несумлінним виробником не слід наступати на ті ж "граблі" і вдруге купувати його товар.

Як повідомляли Українські Новини, українці в цьому році консервують менше продуктів.

Також Українські Новини писали про те, як правильно вибирати чорну і червону ікру.