Покупаем черное золото: как правильно выбрать черную икру

Черная икра – еще один деликатес, который бывает на праздничных столах еще реже, чем красная. Однако, даже несмотря на то, что этот продукт достаточно редкий, выбирать его тоже нужно уметь. Как это правильно делать – рассказывают Українські Новини.

Конечно, черная икра – весьма дорогой продукт. Но так было не всегда. Несколько сотен лет назад на Руси в дешевой рыбной лавке осетровая черная икра стоила столько же, сколько и кусок сала. Покупали ее, в основном, крестьяне. В Северной Америке еще столетие назад черной икрой кормили рабов на плантациях. Разглядеть в икринках деликатес помогли русские эмигранты в середине 19-го века. С этого момента цена на черную икру начала расти.

На наших прилавках можно встретить икру таких рыб (список по цене, от самой дорогой):

Белуги

Осетра

Севрюги

Стерляди

Шип и Бестер

Выбирая, обратите внимание на надпись на банке с икрой. Если там указано ««икра зернистая осетровых рыб», знайте, что вполне возможно вам предлагают икру «разнобой» (разных видов), или гибридов от осетровых пород.

Редкость и ценность черной икры объясняется достаточно просто: осетр считается исчезающим видом. Многие разновидности осетровых находятся под охраной различных международных конвенций и занесены в Красную книгу. В Украине промышленный вылов запрещен c 2001 года. Но рыбу можно выращивать на специальных фермах – в нашей стране таким бизнесом занимаются около 20 хозяйств. Экспортируют пищевую черную икру всего две украинские компании – Osetr и Bester.

Существуют лишь два способа выращивания рыбы осетровых пород: в замкнутой системе и проточной. При этом, из-за проблем с загрязнением и очисткой воды икра, выращенная в замкнутой системе, считается менее качественной. А вот икра из проточной системы относится к высокой ценовой категории. И там, и там рыба выращивается в условиях, приближенных к природным, однако, в первом случае это делается в замкнутых бассейнах, а во втором – в практически естественных водоемах.

На украинском рынке представлена икра от нескольких легальных поставщиков:

«Русский Икорный Дом» – входит в состав группы компаний «Русский Икорный Дом»; единственный в Украине поставщик легальной осетровой икры из России

«Акватир» - Аквакультурное предприятие, расположенное в г. Тирасполь (Молдова)

«Fozzy Group» - икра поставляется под торговой маркой «Премия Селект» (Испания)

«Моттра» - производитель из Латвии

«Caviarnia» - осуществляют поставки икры из Саудовской Аравии

Для сохранения правильного температурного режима и условий хранения икры, ее запаковывают в вакуум и не продают на развес, поскольку она имеет свойство портиться езе быстрее, чем красная. Определить качество черной икры, соответственно, возможно лишь по упаковке и, если банка стеклянная, то по внешнему виду.

Черная икра может быть трех видов:

Икра без консерванта. Данный вид икры является самым дорогим. Однако даже для богатых гурманов она не всегда доступна. Эта икра никогда не продается в сетевых магазинах, т.к. срок ее годности не может превышать 2,5 месяца;

Икра с консервантом. Имеет нежное зерно и ярко выраженный вкус, однако нужно внимательно читать, какой консервант был использован при ее приготовлении (в Украине легально используют только два консерванта – ЛИВ-1 и Е-285);

Икра пастеризованная. Отличием данной икры является немного более плотная оболочка зерна.

Недобросовестные произодители часто нарушают все возможные нормы хранения и транспортировки икры, поэтому используют крайне опасный консервант – уротропин, который способен ликвидировать все неприятные запахи с порченного продукта, освежить внешний вид. Однако, разлагаясь, данный консервант превращается в смертельный яд – формальдегид. Разумеется, сетевые магазины вряд ли станут рисковать своей репутацией, а вот на рынке найти такую, по факту, отравленную икру, проще простого. Но вот некоторые советы о том, как выбрать качественную икру:

Внимательно смотрите на срок изготовления – обычно икру солят и заготавливают весной-летом

Температура хранения икры должна колебаться от -2 до -4 градусов, никак иначе

У продавца должны быть в наличии оригиналы сертификатов качества на продукцию, а также документы с информацией о производителе

Избегайте икры в пластиковой таре и на развес, поскольку в таких условиях продается только суррогат.

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