Деликатесная история: как правильно выбрать красную икру

Икра всегда и во все времена была символом достатка в доме. Наряду с другими блюдами праздничного стола она всегда была в первых рядах среди деликатесов. Однако, учитывая особый продуктовый статус этого вкусного лакомства, следует крайне внимательно относиться к его выбору и покупке. Українські Новини рассказывают, как и где выбирать икру, и какие признаки отличают качественный товар от некачественного.

Помните фильм "Иван Васильевич меняет профессию" и то, как ловко один из героев швырялся в противников икрой, громогласно оглашая "Икра черная!", "Икра красная!", "Икра заморская баклажанная!"? Это мы сейчас недоумеваем, как разбрасываться таким деликатесом, как икра, а раньше красную и черную икру продавали в самых обычных рыбных лавках и была она пищей крестьян, но уж никак не бояр, которые угождали своим желудкам только золотистой икрой щуки разве что.

Красная икра – действительно один из самых полезных и питательных продуктов, поскольку содержит в себе массу витаминов и полезных микроэлементов, не говоря уже о белке, который усваивается организмом с невероятной легкостью и способствует укреплению мышечной ткани. Само собой, что с большим спросом на данный продукт недобросовестные производители научились качественно подделывать его.

Если верить подсчетам, то поддельной можно смело назвать до 60% всего оборота красной икры в Украине. Связано это во многом с тем, что рыбные хозяйства, хоть и занимаются производством, однако, по-настоящему качественная продукция стоит немалых денег, да и количество не покрывает спрос. Хотя, как утверждают специалисты, нередки и случаи, когда даже качественную икру неправильно хранят, что тоже приводит к неприятным последствиям.

Эксперты из Ассоциации рыбаков Украины рассказывают, как определить качество продукта:

При покупке потрясите банку – если внутри что-то булькает, велика вероятность, что продукт совсем некачественный

Крышка банки не должна проминаться или вздуваться

Маркировка даты на крышке должна быть проштампована наружу

А сама дата изготовления должна выпадать на июль-август (это период, когда солят свежую икру, в остальных случаях вы имеете дело с замороженным, а затем засоленным продуктом)

Лучше выбирать стеклянные банки, а не металлические, ибо в них не происходит окислительных процессов, и кроме того, сквозь стекло можно легко просмотреть структуру и определить качество икры

Покупка развесного продукта в супермаркете, разумеется, немного отличается. И надо сказать, что в этом случае, определить качество немного легче:

Взгляните на рассыпчатость зерна – икринки не должны слипаться и приставать к таре

Возьмите несколько икринок пальцами – если увидите явный блеск подсолнечного масла и почувствуете скольжение, вероятно, данную икру уже продают довольно долго и перед очередной продажей "освежили"

Попробуйте несколько икринок – если вкус горьковатый, лучше обойдите этот магазин десятой дорогой, так как горчинка говорит о неправильном использовании консервантов, что чревато для здоровья (обычно это весьма опасный консервант уротропин)

Искусственная икра – гораздо меньший бич рода продуктового, поскольку она не несет прямого вреда здоровью человека, в отличие от некачественной. Обычно она изготавливается из желатина или водорослей, немного дольше хранится. Вот как отличить искусственную икру от настоящей:

Искусственная икра однородная, не имеет ядра (следует присмотреться)

Запах настоящей икры – легкий рыбный, а для отдушки искусственной используют молоки сельди, из-за чего она пахнет более резко

Последнюю проверку икры можно провести уже дома – бросьте несколько икринок в кипяток и понаблюдайте (искусственная икра растворится).

Хранить открытую икру рекомендуют исключительно в холодильнике (не в морозилке!) в течение 4-5 дней при температуре от -2 до -6 градусов.

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