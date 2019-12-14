Украинцы делают все меньше запасов на зиму: какая консервация самая популярная

Украинцы стали делать меньше запасов. Количество людей, которые сделали запасы запасы консервации, варенья, или овощей в погребах еще год назад составляло 80%, сейчас уменьшилось до 75%. Об этом свидетельствуют свежие результаты исследований Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины совместно с Research & Branding Group, пишет Сегодня.

Так, сообщается, что самые запасливые люди живут в западных регионах, там их 85%. На востоке и на юге запасливых меньше всего – 68%. Наиболее популярны консервация и соленья, более 69% украинцев сделали именно такие запасы. Варенье и соки закрывали почти 62% сограждан, овощи в погреб заложили 49%, сухофрукты запасают 36, 18% делают мясную тушенку. Южане закатывают в банки преимущественно огурцы – 91%, жители восточных регионов – помидоры – 83%, в западных областях популярны обильно растущие в карпатских лесах грибы -57%. Овощные консервированные салаты и ассорти предпочитают 41% проживающих в центре страны.

Если оценить динамику по каждому виду заготовок, то желающих делать консервы и соленья за год уменьшилось на 8%, или до 69%, варить варенья и консервировать соки – на 12%, или до 61%. С 61% до 49% сократилось количество тех закладывает на хранение овощи борщового набора.

А вот по заготовкам не переработанных продуктов снижение количества запасливых намного меньше: замораживают овощи 48% опрошенных, или на 5% меньше, 33% (-1%) набивают морозилки мясом, 31% (-2%) копят впрок бакалею.

"Молодое поколение хочет больше зарабатывать, а не тратить время на работу на огородах и заготовку запасов, рачительностью отличаются прежде всего те, кто постарше и пенсионеры-дачники. Для последних, при наличии маленьких пенсий и большого количества свободного времени, это шанс выжить. Но пенсионеров становится все меньше, а тех, кто хорошо зарабатывает как трудовые мигранты и может позволить себе переплатить за готовые соленья и варенья, все больше, отсюда и снижение количества запасливых", – анализирует глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко.

У тех, кто привык питаться с огорода, свои резоны.

"Во-первых, я знаю, что я ем, так как выращиваю фрукты-овощи на органических удобрениях, квашу, засаливаю и закатываю их в банки без всякой химии и консервантов, только соль и уксус, – оппонирует пенсионерка-дачница Екатерина Бунчук. – Во-вторых, получается намного экономнее, например, банка огурцов обходится втрое дешевле покупной. В-третьих, посильная работа на свежем воздухе намного полезнее для здоровья, чем сидение на лавочке у подъезда в загазованном городе".

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