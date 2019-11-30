Готовить легко: топ-5 идеальных новогодних салатов для большой компании

В преддверие зимних каникул, выходных и праздников стоит заранее подготовиться к празнованию Нового года, чтобы не стоять у плиты под бой курантов. Но одним оливье сыт не юудешь и поэтому Українські Новини подготовили список простых но вкусных рецептов для домашнего застолья. Среди всех салатов, традиционными считаются мимоза, селедка под шубой, салат с крабовыми палочками, оливье и салат нежность. Мимоза 200 г консервированной в масле рыбы (лучше всего сайры) 300 г картофеля 200 г моркови 150 г лука 4 яйца соль майонез (можно приправить сметаной) Отварить овощи до готовки, порезанный лук залить на 10 минут кипятком. Затем все натирается на мелкой терке. В отваренных яйцах желтки необходимо отделить от белков и тоже натереть на мелкой терке. С рыбы слить масло и размять вилкой. После всех приготовлений можно начинать выкладывать слоями. Сначала рыбу, потом белок, морковь, лук, картофель и желтки. Каждый слой промазывать майонезом. Селедка под шубой 300 г готового филе сельди (или 1–2 соленые сельди) 300 г картофеля 300 г моркови 300 г свеклы 300 г яблок 150 г лука майонез Сперва нужно отварить овощи, нарезать мелко лук и залить его на 10 минут кипятком. Затем все это мелко натереть на терке и выложить по слоям. Сперва картофель, затем сельдь, следом лук, морковь, яблоко и свеклу. Слои переодически смазывать майонезом. Салат с крабовыми палочками 1 пачка крабовых палочек (240 г) 1 баночка кукурузы (340 г) 3 яйца 150 г лука майонез Мелко нарезаем вымоченный в кипятке лук, яйца и мелко нарезаем крабовые палчоки. Все это перемешивается в тарелке, добавляется кукуруза и майонез. Оливье 1 баночка зеленого горошка (400 г) 300 г мяса (или докторской колбасы) 4 яйца 350 г картофеля 100 г соленых или маринованных огурцов 150 г лука соль майонез Овощи и яйца отвариваются, а затем все продукты мелко нарезаются кубиками. После все ингридиенты смешиваются в миске и приправляются майонезом. Салат нежность 500 г куриного филе 7 яиц 200 г лука соль майонез растительное масло Мясо отварить и порезать кубиками. Лук после отмокания в кипятке также мелко нарезать. Взбить яйца (каждое отдельно) и обжарить на сковородке. Порезать остывшие блины и добавить в миску к мясу и луку. Заправить майонезом. Напомним, ранее Українські Новини расскрыли секрет приготовления идеальных сырников на завтрак, и составили список самых популярных утренних блюд.