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30 ноября 2019, суббота, 05:45 15
Lifestyle 2019-11-30T05:45:02+02:00
Українські Новини
Готовить легко: топ-5 идеальных новогодних салатов для большой компании

Готовить легко: топ-5 идеальных новогодних салатов для большой компании

Новый год, Рецепт, Салат, Еда
Готовка.Фото: pexels
Готовка.Фото: pexels

В преддверие зимних каникул, выходных и праздников стоит заранее подготовиться к празнованию Нового года, чтобы не стоять у плиты под бой курантов. Но одним оливье сыт не юудешь и поэтому Українські Новини подготовили список простых но вкусных рецептов для домашнего застолья.

Среди всех салатов, традиционными считаются мимоза, селедка под шубой, салат с крабовыми палочками, оливье и салат нежность. 

Мимоза

  • 200 г консервированной в масле рыбы (лучше всего сайры)
  • 300 г картофеля
  • 200 г моркови
  • 150 г лука
  • 4 яйца
  • соль
  • майонез (можно приправить сметаной)

Отварить овощи до готовки, порезанный лук залить на 10 минут кипятком. Затем все натирается на мелкой терке. В отваренных яйцах желтки необходимо отделить от белков и тоже натереть на мелкой терке. С рыбы слить масло и размять вилкой. После всех приготовлений можно начинать выкладывать слоями. 

Сначала рыбу, потом белок, морковь, лук, картофель и желтки. Каждый слой промазывать майонезом. 

Селедка под шубой

  • 300 г готового филе сельди (или 1–2 соленые сельди)
  • 300 г картофеля
  • 300 г моркови
  • 300 г свеклы
  • 300 г яблок
  • 150 г лука
  • майонез

Сперва нужно отварить овощи, нарезать мелко лук и залить его на 10 минут кипятком. Затем все это мелко натереть на терке и выложить по слоям. 

Сперва картофель, затем сельдь, следом лук, морковь, яблоко и свеклу. Слои переодически смазывать майонезом. 

Салат с крабовыми палочками

  • 1 пачка крабовых палочек (240 г)
  • 1 баночка кукурузы (340 г)
  • 3 яйца
  • 150 г лука
  • майонез

Мелко нарезаем вымоченный в кипятке лук, яйца и мелко нарезаем крабовые палчоки. Все это перемешивается в тарелке, добавляется кукуруза и майонез. 

Оливье

  • 1 баночка зеленого горошка (400 г)
  • 300 г мяса (или докторской колбасы)
  • 4 яйца
  • 350 г картофеля
  • 100 г соленых или маринованных огурцов
  • 150 г лука
  • соль
  • майонез

Овощи и яйца отвариваются, а затем все продукты мелко нарезаются кубиками. После все ингридиенты смешиваются в миске и приправляются майонезом. 

Салат нежность

  • 500 г куриного филе
  • 7 яиц
  • 200 г лука
  • соль
  • майонез
  • растительное масло

Мясо отварить и порезать кубиками. Лук после отмокания в кипятке также мелко нарезать. Взбить яйца (каждое отдельно) и обжарить на сковородке. Порезать остывшие блины и добавить в миску к мясу и луку. Заправить майонезом. 

Напомним, ранее Українські Новини расскрыли секрет приготовления идеальных сырников на завтрак, и составили список самых популярных утренних блюд.

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