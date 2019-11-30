Готовить легко: топ-5 идеальных новогодних салатов для большой компании

В преддверие зимних каникул, выходных и праздников стоит заранее подготовиться к празнованию Нового года, чтобы не стоять у плиты под бой курантов. Но одним оливье сыт не юудешь и поэтому Українські Новини подготовили список простых но вкусных рецептов для домашнего застолья.

Среди всех салатов, традиционными считаются мимоза, селедка под шубой, салат с крабовыми палочками, оливье и салат нежность.

Мимоза

200 г консервированной в масле рыбы (лучше всего сайры)

300 г картофеля

200 г моркови

150 г лука

4 яйца

соль

майонез (можно приправить сметаной)

Отварить овощи до готовки, порезанный лук залить на 10 минут кипятком. Затем все натирается на мелкой терке. В отваренных яйцах желтки необходимо отделить от белков и тоже натереть на мелкой терке. С рыбы слить масло и размять вилкой. После всех приготовлений можно начинать выкладывать слоями.

Сначала рыбу, потом белок, морковь, лук, картофель и желтки. Каждый слой промазывать майонезом.

Селедка под шубой

300 г готового филе сельди (или 1–2 соленые сельди)

300 г картофеля

300 г моркови

300 г свеклы

300 г яблок

150 г лука

майонез

Сперва нужно отварить овощи, нарезать мелко лук и залить его на 10 минут кипятком. Затем все это мелко натереть на терке и выложить по слоям.

Сперва картофель, затем сельдь, следом лук, морковь, яблоко и свеклу. Слои переодически смазывать майонезом.

Салат с крабовыми палочками

1 пачка крабовых палочек (240 г)

1 баночка кукурузы (340 г)

3 яйца

150 г лука

майонез

Мелко нарезаем вымоченный в кипятке лук, яйца и мелко нарезаем крабовые палчоки. Все это перемешивается в тарелке, добавляется кукуруза и майонез.

Оливье

1 баночка зеленого горошка (400 г)

300 г мяса (или докторской колбасы)

4 яйца

350 г картофеля

100 г соленых или маринованных огурцов

150 г лука

соль

майонез

Овощи и яйца отвариваются, а затем все продукты мелко нарезаются кубиками. После все ингридиенты смешиваются в миске и приправляются майонезом.

Салат нежность

500 г куриного филе

7 яиц

200 г лука

соль

майонез

растительное масло

Мясо отварить и порезать кубиками. Лук после отмокания в кипятке также мелко нарезать. Взбить яйца (каждое отдельно) и обжарить на сковородке. Порезать остывшие блины и добавить в миску к мясу и луку. Заправить майонезом.

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