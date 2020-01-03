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03 січня 2020, пʼятниця, 06:15 6
Життя 2020-01-03T06:45:02+02:00
Українські Новини
Готуємося до Різдва: найкращі українські колядки

Готуємося до Різдва: найкращі українські колядки

Ярина Вацяк
Вертеп, Різдвяний вертеп, Різдво, Коляда, Колядки

Вже зовсім скоро, 7 грудня, православні християни відзначатимуть Різдво. В Україні на Різдво традиційно ходять колядувати.

У давні часи колядки були язичницькими піснями, з якими Церква вела безуспішну боротьбу, забороняла їх. Але обряди в Україні виявилися дуже стійкими, їх вкорінити не вийшло, тому в деяких релігійних піснях залишилися мотиви, що нагадують як про вшанування новонародженого сонця, так і про культ предків.

Як тільки на небі сходила Зоря, колядники ходили від хати до хати, щоб сповістити людей про народження нового Сонця, і зображення цього сонця носили з собою ("різдвяна зірка"). Ця традиція збереглася й до сьогодні. Заходили в двір, будили господаря і співали його родині величальних пісень про сонце, місяць, зорі. Ці пісні й стали називати колядами або колядками.

Українські Новини зібрали найкращі традиційні колядки, щоб вивчити до свята або просто слухати традиційні українські різдвяні пісні.

Нагадаємо, раніше Українські Новини зібрали плейлисти всесвітньо відомої різдвяної музики а також музики на Різдво в стилі джаз і найкращі плейлисти новорічної музики 2019.

Крім того, опублікували улюблені новорічні українські пісні, а також нові пісні, записані українськими музикантами до Нового 2020 році.

 

 

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