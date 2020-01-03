Готуємося до Різдва: найкращі українські колядки

Вже зовсім скоро, 7 грудня, православні християни відзначатимуть Різдво. В Україні на Різдво традиційно ходять колядувати.

У давні часи колядки були язичницькими піснями, з якими Церква вела безуспішну боротьбу, забороняла їх. Але обряди в Україні виявилися дуже стійкими, їх вкорінити не вийшло, тому в деяких релігійних піснях залишилися мотиви, що нагадують як про вшанування новонародженого сонця, так і про культ предків.

Як тільки на небі сходила Зоря, колядники ходили від хати до хати, щоб сповістити людей про народження нового Сонця, і зображення цього сонця носили з собою ("різдвяна зірка"). Ця традиція збереглася й до сьогодні. Заходили в двір, будили господаря і співали його родині величальних пісень про сонце, місяць, зорі. Ці пісні й стали називати колядами або колядками.

Українські Новини зібрали найкращі традиційні колядки, щоб вивчити до свята або просто слухати традиційні українські різдвяні пісні.

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Нагадаємо, раніше Українські Новини зібрали плейлисти всесвітньо відомої різдвяної музики а також музики на Різдво в стилі джаз і найкращі плейлисти новорічної музики 2019.

Крім того, опублікували улюблені новорічні українські пісні, а також нові пісні, записані українськими музикантами до Нового 2020 році.