У США хочуть заборонити частину ароматизаторів для вейпів

У Сполучених Штатах Америки влада має намір заборонити ароматизовані суміші, використовувані в електронних сигаретах. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву адміністрації США.

Так, повідомляється, що заборона буде поширюватися на фруктовий, цукерковий, м'ятний і десертний смак сумішей, що використовуються в невеликих електронних сигаретах на основі картриджів. Саме вони є найбільш популярними серед підлітків в США. При цьому ментоловий і тютюновий смак в анонсовані обмеження не підпадають.

Також видання зазначає, що оголошені заходи не торкнуться ринку великих вейпінгових пристроїв, які орієнтовані на дорослих курців.

Як повідомляли Українські Новини, в Канаді хочуть заборонити продаж ароматизованих електронних сигарет.

Тим часом куріння вейпа призвело до загибелі 19 осіб.

А в Україні стіки для IQOS і Glo можуть піднятися в ціні через нові податки. Крім того, Рада планує підняти податок на "айкос" і прирівняти його до тютюну.