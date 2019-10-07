Курения вейпа уже привело к гибели 19 человек, более тысячи заболели: что известно

В США уже зафиксировали более 1080 случаев заболеваний легких из-за курения вейпа. Кроме того, в Канзасе, Орегоне и Калифорнии умерли два человека, а в Нью-Джерси, Иллинойсе, Вирджинии, Миннесоте, Миссури, Индиане, Флориде, Небраске, Джорджии, Коннектикуте, Алабаме и Миссисипи, по одному человеку.\r\nВ штате Коннектикут официально подтвердили 19 смерть, связанную с вейпингом, сообщает "24 здоровье" со ссылкой на Daily Mail. По данным CDC, умершие – люди в возрасте от 27 до 71 года.\r\nВ августе, в штате Иллинойс, было сообщено о первой смерти от болезни легких, вызванной вейпингом.\r\nСимптомы "вейп-болезни"\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nЗатрудненное дыхание;\r\nОдышка;\r\nБоль в груди;\r\nЛихорадка;\r\nРвота;\r\nДиарея;\r\n\r\nНаиболее вероятная причина – воздействие химических веществ. В начале сентября в Нью-Йорке заявили, что в заправках для вейпов, которые использовали погибшие, обнаружено много витамина Е. Однако медики не спешат с предварительными выводами и проводят исследования.\r\nИзвестно, что витамина Е много в миндале, оливковом и рапсовом маслах. Он доступен как обычная пищевая добавка и часто используется для косметического ухода за кожей. Эксперты говорят, что его молекулярная структура не исследована и вполне может оказаться опасной.\r\n9 сентября чиновники Штата Нью-Йорк заявили, что отправили повестки трем компаниям, которые продают заправки для вейпа с высоким содержанием витамина Е. Эксперты отмечают, что компании часто используют различные дешевые сгустители и ароматизаторы для разведения масла ТГК.\r\nНи одна крупная компания пока не замечена в связях со смертельной продукцией.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ сентябре Калифорния выделила около 20 миллионов долларов на рекламную кампанию против вейпинга.\r\nВ отдельных штатах США проводят расследование, людей призывают воздержаться от привычки, которая может стать смертельной.\r\nЧто известно о пострадавших\r\n\r\n70% пациентов – мужчины;\r\nСредний возраст пациентов составляет 23 года, самому молодому пострадавшему 13 лет, а самому старшему – 75 лет;\r\n19% пациентов старше 35 лет;\r\n26% пациентов в возрасте от 25 до 34 лет;\r\n18% пациентов в возрасте от 21 до 24 лет;\r\n21% пациентов в возрасте от 18 до 20 лет;\r\n16% пациентов моложе 18 лет;\r\n\r\nМногим из пострадавших требуется дополнительный кислород, а некоторых приходилось ставить на вентилятор, чтобы помочь дышать.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЦентр по контролю и профилактике заболеваний в США отмечает, что вейпы или электронные сигареты противопоказаны малолетним, беременным и взрослым, которые не употребляют табачные изделия.\r\nТакже они заявили, что если человек не хочет отказываться от вейпа или электронных сигарет, он не должна покупать продукцию из неофициальных магазинов, у друзей или "с улицы". Также ни в коем случае нельзя изменять или добавлять во время заправки вещества, которые не предназначены производителем.\r\nКак сообщали Українські Новини, в США врачи обнаружили химические ожоги у вейперов.\r\nТем временем американские медики обнаружили в витамин Е во всех смертельных смесях для вейпов , который провоцирует болезнь.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n