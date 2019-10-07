подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
07 октября 2019, понедельник, 10:17 182
Медицина 2019-10-07T10:22:43+03:00
Українські Новини
Курения вейпа уже привело к гибели 19 человек, более тысячи заболели: что известно

Курения вейпа уже привело к гибели 19 человек, более тысячи заболели: что известно

Вейп. Фото: freepik
Вейп. Фото: freepik

В США уже зафиксировали более 1080 случаев заболеваний легких из-за курения вейпа. Кроме того, в Канзасе, Орегоне и Калифорнии умерли два человека, а в Нью-Джерси, Иллинойсе, Вирджинии, Миннесоте, Миссури, Индиане, Флориде, Небраске, Джорджии, Коннектикуте, Алабаме и Миссисипи, по одному человеку.

В штате Коннектикут официально подтвердили 19 смерть, связанную с вейпингом, сообщает "24 здоровье" со ссылкой на Daily Mail. По данным CDC, умершие – люди в возрасте от 27 до 71 года.

В августе, в штате Иллинойс, было сообщено о первой смерти от болезни легких, вызванной вейпингом.

Симптомы "вейп-болезни"

  • Затрудненное дыхание;
  • Одышка;
  • Боль в груди;
  • Лихорадка;
  • Рвота;
  • Диарея;

Наиболее вероятная причина – воздействие химических веществ. В начале сентября в Нью-Йорке заявили, что в заправках для вейпов, которые использовали погибшие, обнаружено много витамина Е. Однако медики не спешат с предварительными выводами и проводят исследования.

Известно, что витамина Е много в миндале, оливковом и рапсовом маслах. Он доступен как обычная пищевая добавка и часто используется для косметического ухода за кожей. Эксперты говорят, что его молекулярная структура не исследована и вполне может оказаться опасной.

9 сентября чиновники Штата Нью-Йорк заявили, что отправили повестки трем компаниям, которые продают заправки для вейпа с высоким содержанием витамина Е. Эксперты отмечают, что компании часто используют различные дешевые сгустители и ароматизаторы для разведения масла ТГК.

Ни одна крупная компания пока не замечена в связях со смертельной продукцией.

В сентябре Калифорния выделила около 20 миллионов долларов на рекламную кампанию против вейпинга.

В отдельных штатах США проводят расследование, людей призывают воздержаться от привычки, которая может стать смертельной.

Что известно о пострадавших

  • 70% пациентов – мужчины;
  • Средний возраст пациентов составляет 23 года, самому молодому пострадавшему 13 лет, а самому старшему – 75 лет;
  • 19% пациентов старше 35 лет;
  • 26% пациентов в возрасте от 25 до 34 лет;
  • 18% пациентов в возрасте от 21 до 24 лет;
  • 21% пациентов в возрасте от 18 до 20 лет;
  • 16% пациентов моложе 18 лет;

Многим из пострадавших требуется дополнительный кислород, а некоторых приходилось ставить на вентилятор, чтобы помочь дышать.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США отмечает, что вейпы или электронные сигареты противопоказаны малолетним, беременным и взрослым, которые не употребляют табачные изделия.

Также они заявили, что если человек не хочет отказываться от вейпа или электронных сигарет, он не должна покупать продукцию из неофициальных магазинов, у друзей или "с улицы". Также ни в коем случае нельзя изменять или добавлять во время заправки вещества, которые не предназначены производителем.

Как сообщали Українські Новини, в США врачи обнаружили химические ожоги у вейперов.

Тем временем американские медики обнаружили в витамин Е во всех смертельных смесях для вейпов , который провоцирует болезнь.

Больше новостей о: Курение Вейпинг Вейп вред вейпинга

Архив
Новости
После недельной стабилизации цены на дизтопливо снизились 10:46
Доллар и евро стремительно дорожают: курс валют в первый день недели 10:37
Окружение Трампа добивалось увольнения главы "Нефтегаза" Коболева, - СМИ 10:37
Состав Нацполиции обновлен на 40%, - Клименко 10:25
Курения вейпа уже привело к гибели 19 человек, более тысячи заболели: что известно 10:17
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok