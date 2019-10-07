Курения вейпа уже привело к гибели 19 человек, более тысячи заболели: что известно

В США уже зафиксировали более 1080 случаев заболеваний легких из-за курения вейпа. Кроме того, в Канзасе, Орегоне и Калифорнии умерли два человека, а в Нью-Джерси, Иллинойсе, Вирджинии, Миннесоте, Миссури, Индиане, Флориде, Небраске, Джорджии, Коннектикуте, Алабаме и Миссисипи, по одному человеку.

В штате Коннектикут официально подтвердили 19 смерть, связанную с вейпингом, сообщает "24 здоровье" со ссылкой на Daily Mail. По данным CDC, умершие – люди в возрасте от 27 до 71 года.

В августе, в штате Иллинойс, было сообщено о первой смерти от болезни легких, вызванной вейпингом.

Симптомы "вейп-болезни"

Затрудненное дыхание;

Одышка;

Боль в груди;

Лихорадка;

Рвота;

Диарея;

Наиболее вероятная причина – воздействие химических веществ. В начале сентября в Нью-Йорке заявили, что в заправках для вейпов, которые использовали погибшие, обнаружено много витамина Е. Однако медики не спешат с предварительными выводами и проводят исследования.

Известно, что витамина Е много в миндале, оливковом и рапсовом маслах. Он доступен как обычная пищевая добавка и часто используется для косметического ухода за кожей. Эксперты говорят, что его молекулярная структура не исследована и вполне может оказаться опасной.

9 сентября чиновники Штата Нью-Йорк заявили, что отправили повестки трем компаниям, которые продают заправки для вейпа с высоким содержанием витамина Е. Эксперты отмечают, что компании часто используют различные дешевые сгустители и ароматизаторы для разведения масла ТГК.

Ни одна крупная компания пока не замечена в связях со смертельной продукцией.

В сентябре Калифорния выделила около 20 миллионов долларов на рекламную кампанию против вейпинга.

В отдельных штатах США проводят расследование, людей призывают воздержаться от привычки, которая может стать смертельной.

Что известно о пострадавших

70% пациентов – мужчины;

Средний возраст пациентов составляет 23 года, самому молодому пострадавшему 13 лет, а самому старшему – 75 лет;

19% пациентов старше 35 лет;

26% пациентов в возрасте от 25 до 34 лет;

18% пациентов в возрасте от 21 до 24 лет;

21% пациентов в возрасте от 18 до 20 лет;

16% пациентов моложе 18 лет;

Многим из пострадавших требуется дополнительный кислород, а некоторых приходилось ставить на вентилятор, чтобы помочь дышать.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США отмечает, что вейпы или электронные сигареты противопоказаны малолетним, беременным и взрослым, которые не употребляют табачные изделия.

Также они заявили, что если человек не хочет отказываться от вейпа или электронных сигарет, он не должна покупать продукцию из неофициальных магазинов, у друзей или "с улицы". Также ни в коем случае нельзя изменять или добавлять во время заправки вещества, которые не предназначены производителем.

Как сообщали Українські Новини, в США врачи обнаружили химические ожоги у вейперов.

Тем временем американские медики обнаружили в витамин Е во всех смертельных смесях для вейпов , который провоцирует болезнь.