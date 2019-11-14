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14 ноября 2019, четверг, 12:56 18
Налоги 2019-11-14T12:57:32+02:00
Українські Новини
Рада планирует поднять налог на "айкос" и приравнять его к табаку

Рада планирует поднять налог на "айкос" и приравнять его к табаку

Табак, Налоги, Акциз, IQOS, Давид Арахамия
IQOS. Фото: pixabay
IQOS. Фото: pixabay

Верховная Рада сегодня, 14 ноября, планирует рассмотреть законопроект, который предусматривает рост акциза на айкосы, чтобы приравнять его к налогу на табак.

Об этом рассказал в комментарии журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Цензор.Нет".

"Айкосы сейчас не считаются сигаретами и они платят гораздо меньший акциз. У нас есть предложение это приравнять, потому что доля айкосов существенно возрастает, а доля обычных сигарет уменьшается и таким образом мы получаем гораздо меньшие поступления в бюджет", - рассказал Арахамия.

Как сообщали Українські Новини, администрация по контролю за продуктами США сообщила, что система нагревания табака IQOS выделяет значительно меньше вредных веществ. 

Напомним, Арахамия спрогнозировал досрочный роспуск Верховной Рады, но опроверг вероятность того, что фракция "Слуги народа" может распасться в ближайшее время. 

Также в Верховной Раде хотят ввести налоги для Netflix, YouTube и других крупных компаний по продаже видеоконтента.

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