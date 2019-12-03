Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов

Верховная Рада намерена ввести таможенный тариф в размере 1,8 евро за 1 кг для табакосодержащих стиков для нагревания (heet stick). За принятие законопроекта №1209-1 за основу проголосовали 250 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Стоит отметить, что в Украине самыми популярными системами для нагревания табака, которые используют стики, являются IQOS и Glo.

Согласно тексту проекта, предлагается выделить в отдельную товарную подгруппу "табакосодержащее изделие для электрического нагрева ТВЕН" из общей товарной группы "табак для промышленного производства".

Тариф устанавливается на уровне 1,8 евро за 1 кг стиков.

В целом законопроект предполагает внесение изменений в закон о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Кроме того, Рада проголосовала за принятие законопроекта №1210 за основу 232 голосами при минимально необходимых 226. Законопроект предусматривает введение товарного кода для табакосодержащих стиков для нагревания и установить ставку акцизного налога на них 1,214 тыс. гривен за 1 тыс. штук в 2020 году.

На данный момент стики подпадают под код для табака и заменителя табака (2403) и ставка акциза на данную категорию составляет 949,8 гривны за 1 кг в 2019 году, при этом предусмотрено ежегодное повышение на 20% до 2 363,4 гривны/кг в 2024 году.

Депутаты намерены выделить из этой категории стики в отдельную "Табакосодержащее изделие для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением (2403 99 90 10) и предусмотреть для них ставку на уровне 1 213,61 гривны за 1 тыс. штук в 2020 году с ежегодным повышением на 20% до 2 516,54 гривны/тыс. штук в 2024 году.

Кроме того, согласно тексту проекта закона и сравнительной таблицы, предусматривается отмена ежегодного повышения ставок акцизов на сигареты до 2024 года.

Так, в изменениях в Налоговый кодекс сказано: "Пункт 17 в подразделе 5 раздела 20 Переходных положений изложить в следующей редакции" и добавлена таблица, где указываются только ставки на 2 товарных кода - табак и табакосодержащие изделия для нагрева.

В данном пункте предусмотрен график ежегодного повышения ставок, принятый Верховной Радой в 2017 году в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС для приведения ставок к минимальному уровню, действующему в ЕС.

Таким образом, к сигаретам будет применена ставка, указанная в статье 215 Кодекса раздела 6 - 2 257,4 гривны/тыс. штук, что означает повышение ставки акциза на сигареты в 2020 году в около 3 раз по сравнению с 2019 годом (756 гривен/тыс. штук).

Как сообщали Українськi Новини, Рада планирует поднять налог на "айкос" и приравнять его к табаку.

Также в Верховной Раде хотят ввести налоги для Netflix, YouTube и других крупных компаний по продаже видеоконтента.