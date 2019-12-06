В Канаде хотят запретить продажу ароматизированных электронных сигарет

В канадской провинции Новая Шотландия запретят продажу ароматизированных электронных сигарет и заправочных жидкостей к ним. Запрет вступит в силу с апреля 2020 года. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на "CTV".

"Мы много работали, чтобы развить культуру, свободную от курения, и мы не хотим терять завоеванные позиции", — заявил министр здравоохранения канадской провинции Рэнди Делори.

По его словам, в период с 2017 по 2018 год число молодых людей, курящих и парящих в Канаде, впервые за несколько десятилетий увеличилось.

Недавний опрос организации Smoke Free Nova Scotia показал, что 95% молодых людей, которые пользуются вейпом в Новой Шотландии, говорят, что они предпочитают ароматизированные жидкости, и более 48% заявили, что бросят курить, если ароматизаторы будут запрещены. А опрос 2016–2017 годов показал, что 37% учеников Новой Шотландии в 7–12 классах пытались хотя бы раз попробовать вейп — это один из самых высоких показателей в Канаде.

Делори сказал, что в следующем году провинция планирует развернуть кампанию по просвещению населения и принять дополнительные законы. Согласно действующему законодательству Новой Шотландии, электронные сигареты не продаются лицам, не достигшим 19 лет.

Проблемой вейпинга обеспокоены и другие провинции Канады. Так, в Онтарио с января 2020 года вступит в силу закон о полном запрете рекламы электронных сигарет в магазинах и на заправочных станциях. Власти провинции Остров принца Эдуарда приняли закон, повысивший с 19 до 21 года возраст, с которого можно покупать электронные сигареты. Также законопроекты по ограничению продажи вейпа разрабатывают в Альберте и Британской Колумбии.



Как сообщали Українські Новини, курение вейпа привело к гибели 19 человек.



Кроме того, в США хотят запретить ароматические жидкости для электронных сигарет.