Під Києвом мікроавтобус влетів в дерево, загинули дві людини, - ЗМІ

Сьогодні вдень, 2 січня, у Київській області сталася смертельна аварія. Мікроавтобус врізався в дерево. Про це повідомляє Главком з посиланням на джерела в правоохоронних органах

Так, повідомляється, що аварія сталася в с. Потік в Миронівському районі в напрямку села Шандра. Мікроавтобус врізався в дерево.

В результаті аварії загинули дві людини, ще один постраждалий госпіталізований до Миронівської районної лікарні у тяжкому стані.

На місці працюють патрульні, слідчо-оперативна група. Обставини ДТП встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, під Полтавою мікроавтобус врізався в стовп: двоє загиблих, четверо поранених.

Також під Києвом сталася масштабна ДТП: зіткнулися 4 авто, є постраждалі.

Раніше під Києвом Mercedes на великій швидкості протаранив чотири авто, дві людини у тяжкому стані. Крім того, в кінці осені під Києвом у ДТП потрапили близько 9 авто.