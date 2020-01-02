Під Києвом мікроавтобус влетів в дерево, загинули дві людини, - ЗМІ

Сьогодні вдень, 2 січня, у Київській області сталася смертельна аварія. Мікроавтобус врізався в дерево. Про це повідомляє Главком з посиланням на джерела в правоохоронних органах Так, повідомляється, що аварія сталася в с. Потік в Миронівському районі в напрямку села Шандра. Мікроавтобус врізався в дерево. В результаті аварії загинули дві людини, ще один постраждалий госпіталізований до Миронівської районної лікарні у тяжкому стані. На місці працюють патрульні, слідчо-оперативна група. Обставини ДТП встановлюються. Як повідомляли Українські Новини, під Полтавою мікроавтобус врізався в стовп: двоє загиблих, четверо поранених. Також під Києвом сталася масштабна ДТП: зіткнулися 4 авто, є постраждалі. Раніше під Києвом Mercedes на великій швидкості протаранив чотири авто, дві людини у тяжкому стані. Крім того, в кінці осені під Києвом у ДТП потрапили близько 9 авто.