Под Киевом Mercedes на большой скорости протаранил четыре авто, два человека в тяжелом состоянии

Вчера вечером, 7 декабря, под Киевом, на въезде в Бровары, произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. В аварии тяжело травмированы два человека. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что Mercedes на огромной скорости на перекрестке улиц Евгения Зеленского и Киевской протаранил Audi, а после вылетел на встречную полосу, где врезался в еще три автомобиля.

По словам водителей разбитых авто, скорость Mercedes значительно превышала показатель в 100 километров в час.

После первого удара Mercedes вылетел во встречный транспорт и задымился, а Audi буквально сложило пополам. В его салоне находились мужчина и женщина, которые с тяжелыми травмами были срочно доставлены в ближайшую больницу.

Mercedes протаранил 4 авто под Киевом. Фото: Информатор

По словам очевидцев, водитель Mercedes получил легкие травмы головы и находился в очень пьяном состоянии.

Причины аварии устанавливали патрульные, на место вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщали Українські Новини, Seat пытался перегнать Skoda и взлетел на несколько метров под Киевом.

Ранее под Киевом в ДТП попали около 9 авто.