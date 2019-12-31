Под Полтавой микроавтобус врезался в столб: два погибших, четверо раненых

В Полтавской области микроавтобус врезался в ограждение и электроопору. В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля. Об этом написала пресс-служба Нацполиции области.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел ночью, 31 декабря, в Карловке.

В результате столкновения на месте погибли двое пассажиров – 31-летний мужчина и 28-летняя женщина. Сам 28-летний водитель и еще трое пассажиров: двое 29-летних мужчин и 27-летняя женщина, госпитализированы в Карловскую центральную районную больницу.

Правоохранители внесли сведения в в Единый реестр досудебных расследований.

ДТП под Полтавой. Фото: Нацполиция