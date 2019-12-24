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24 декабря 2019, вторник, 08:22 1058
Происшествия 2019-12-24T09:15:01+02:00
Українські Новини
Под Киевом случилось масштабное ДТП: столкнулись 4 авто, есть пострадавшие

Под Киевом случилось масштабное ДТП: столкнулись 4 авто, есть пострадавшие

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Житомирская трасса, ДТП в Киевской области
Разбитый автомобиль. Фото: Киев Оперативный
Разбитый автомобиль. Фото: Киев Оперативный

На Житомирской трассе в ночь на вторник, 24 декабря, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля.

В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали. в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП.

Как сообщали Українські Новини, на Житомирской трассе зрелищно перевернулась фура с бумагой и перекрыла дорогу.

Ранее летом сообщалось, что из-за аварии перекрыта Житомирская трасса: транспорт пускают в Киев по встречной полосе движения.

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