Под Киевом случилось масштабное ДТП: столкнулись 4 авто, есть пострадавшие

На Житомирской трассе в ночь на вторник, 24 декабря, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля.

В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали. в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП.

Как сообщали Українські Новини, на Житомирской трассе зрелищно перевернулась фура с бумагой и перекрыла дорогу.

Ранее летом сообщалось, что из-за аварии перекрыта Житомирская трасса: транспорт пускают в Киев по встречной полосе движения.