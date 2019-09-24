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24 сентября 2019, вторник, 17:35 342
Происшествия 2019-09-24T19:30:04+03:00
Українські Новини
Под Киевом в ДТП попали около 9 авто: движение парализовано

Под Киевом в ДТП попали около 9 авто: движение парализовано

ДТП под Броварами. Фото: Информатор
ДТП под Броварами. Фото: Информатор

Во вторник, 24 сентября, под Киевом на окружной дороге города Бровары практически в одно время произошло несколько аварий. Всего участниками ДТП стали около 9 машин. Из-за массового столкновения патрульная полиция перекрыла участок дороги.

Первая авария произошла еще около 3:00, сообщает "Информатор".

Первое ДТП оформляли, когда дорога еще была открыта для проезда. По словам пострадавших водителей, ночью и утром 24 сентября возле Броварской окружной горели торфяники. Густая дымка опустилась на проезжую часть. Из-за плохой видимости водители не справились с управлением. Ночью фура DAF влетела в Daewoo, который затем догнал Opel и вызвал "цепную реакцию". Opel влетел в Skoda, а та ударила микроавтобус ГАЗ. Предварительно, от удара Daewoo загорелся. Очевидцы сообщили, что возгорание ликвидировали при помощи огнетушителей. В результате аварии погиб водитель Daewoo. Точной информации о состоянии других водителей и пассажиров пока нет. По данным свидетелей аварии, нескольких человек забирала скорая помощь.

Следующая авария произошла во время оформления ночного ДТП. На Броварской окружной по направлению из Киева в Чернигов Daewoo догнал Ford Transit. К счастью, водители отделались незначительными ушибами. У Daewoo полностью смята передняя часть и разбито лобовое стекло. Transit получил большую вмятину.

Данный участок дороги полностью перекрыли для въезда машин. На месте работают 3 наряда патрульной полиции. Детали ДТП устанавливаются.

ДТП под Броварами. Фото: ИнформаторДТП под Броварами. Фото: Информатор

Как сообщали Українські Новини, на Одесской трассе Volkswagen насмерть сбил женщину на "зебре", водитель сбежал.

11 сентября в серьезном ДТП в Киевской области погибли три человека.

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