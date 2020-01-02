Де можна покататися на лижах та сноуборді в Україні

Зараз саме час організувати активний зимовий відпочинок. Адже синоптики обіцяють, що справжня зима почнеться вже в січні. Українські Новини склали для вас список найпопулярніших гірськолижних курортів і спусків нашої країни.

Драгобрат

Найвищий лижний курорт в Карпатах (1400 м над рівнем моря). Перевагою Драгобрату є наявність 20 білосніжних трас різного рівня складності завдовжки до 10 кілометрів. Є траси з трамплінами для любителів фрістайлу. Драгобрат підходить туристам, які професійно катаються на лижах і сноуборді і любителям екстриму. Новачки ж можуть пройти навчання і стати на лижі з допомогою досвідчених інструкторів.

Безліч готелів, підйомники, прокат спорядження, різні кафе і ресторани - все це сприяє гарному відпочинку.

Єдиний мінус - відсутність скіпасів на всі підйомники.

Гірськолижний курорт Драгобрат. Фото: Instagram/dragobrat_tur

Славське

Курорт розташований в 135 км від Львова. Відмінно підійде для відпочинку з дітьми. Славське вміщує в себе траси різної складності. Є траси для фрірайду і нічного катання. Кілька обладнаних місць для катання: гора Тростян, гора Політех і гора Погар.

В Славське добре розвинена інфраструктура: бари, ресторани, дискотеки, боулінг центри та безліч готелів. Є школа для тих, хто тільки починає кататися.

Буковель

Рівень цього курорту можна порівняти з найвідомішими європейськими. Траси, протяжністю понад 50 км, призначені для новачків, лижників просунутого рівня, і для професійних спортсменів. Гірськолижні траси курорту освічуються. Це дозволяє кататися туристам в темний час доби. Інструктори навчають як індивідуально, так і в групах.

Не варто також боятися, що відсутність снігу зіпсує ваш відпочинок. Адже в таких випадках технічне оснащення курорту дозволить насолоджуватися катанням за рахунок штучного снігу.

Буковель - це підйомники, прокат спорядження, готелі, кафе, ресторани, ярмарки, картинг-центр, SPA, роуп-джампінг та багато іншого.

Буковель. Фото: Instagram/bukovel.group.tours

Плай

Невеликий, але затишний курорт в селі Плав'є Львівської області. В цілому, тут можна нарахувати п'ять спускових трас двох видів складності: червоні і сині. Не дивлячись на це, є школа для навчання новачків. Працюють два підйомники, загальна довжина кожного - 1 км. Також є два ліфти довжиню 350 м.

На території є дитяча кімната з нянею, SPA-центр з басейнами, саунами, лазнями, а також дискотека, більярд, боулінг, кінотеатр 5D, готелі, ресторани і прокат спорядження.

Плай. Фото: Instagram/oli4ka_b

Мигово

Мигово розташоване в Чернівецькій області. Три лижні траси різного рівня складності на схилах гори Мала Кичера. Протяжність 1300, 1100 і 600 м. Є траса дня початківців і навіть сноутюб.

На курорті є гармата для штучного снігу, медпункт, готелі, ресторани, прокат.

Орявчик

Розташований у Львівській області та вважається одним із найбюджетніших. Пологі схили і безліч трас для новачків роблять курорт ідеальним для тих, хто вирішив стати на лижі вперше. Невеликий спуск для тюбінгу, кілька шкіл для навчання, пункти прокату спорядження, готелі, підйомники і ресторанчики - все це чекає вас в Орявчику.

Недалеко від Орявчика розташований комплекс Звенів, де є чотири траси вже серйозніші: від 1200 до 600 м, але при цьому досить пологі і зручні для розслабленого катання.

Звенів. Фото: Instargam/irynakutsevalova

Курорти Карпат і Закарпаття - не єдині місця, де можна покататися на великих схилах. Альтернативні гірськолижні схили обійдуться вам дешевше і стануть хорошою базою, якщо ви новачок. У роботі цих комплексів можливі перерви, в зв'язку з погодними умовами. Інформацію про роботу можна знайти на офіційному сайті кожного.

Полтавський "Сорочин Яр"

На території комплексу є чотири траси: дві траси по 300 м кожна, навчальна траса, тюбінг-траса. Також два бугельні підйомника і один дитячий. Для тих, у кого немає свого спорядження, працює прокат. Є можливість нічного катання з 18:00 по 21:00. Перекусити можна в місцевому кафе.

Сорочин Яр. Фото: Instagram/sorochin_yar

Одеський комплекс "Action City"

Спортивно-оздоровчий комплекс в Березівці (85 км від Одеси) зустріне вас двома схилами для лиж та сноубордів і окремим схилом для тьюбінг. Є підйомники. Прокат спорядження працює, але там збираються великі черги.

Харківський комплекс "Швейцария"

Комплекс розташований по вул. Альпійська, 4. Тут можна покататися на сноуборді, лижах і тюбі. Передбачені послуги інструктора, підйомник і прокат спорядження. Погрітися можна буде в місцевій колибі.

Дніпровська "Лавина"

У парку розваг по вул. Космічна, 20 вам запропонують шафки для особистих речей, різні абонементи на підйомник, послуги інструктора. Відпочити можна в грузинському ресторані. На території парку є готель для приїжджих.

Маріупольський центр "Аляска"

Розташований по вул. Гранітна, 121. В центрі є схили для тюбінгу та лиж. Також працює школа для дітей.

"Аляска". Фото: Instagram/alaska_center_mariupol

Оздровчий комплекс "Вишгора"

Знаходиться у Вишгороді по вул. Ватутіна, 102. "Вишгора" пропонує вам прокат спорядження, школу "Ski school" і схил (більше 100 м) для сноутюбінга.

"Протасів Яр" в Києві

В гірськолижному спорткомплексі є чотири траси різного ступеня складності з перепадом висоти до 80 м. Можливий прокат спорядження, працюють підйомники, є школа для новачків, skipass. Щотижня з суботи на неділю проходять нічні катання.

Протасів Яр. Фото: Instagram/sergeydubai

Гірськолижний спортивно-оздоровчий комплекс "Водяники" В Черкасах

В комплексі є траси для професіоналів і для новачків. Загальна протяжність трас близько 2000 м. Обладнання для штучного снігу дозволяє отримати сніг при перших заморозках. Працюють канатна дорога і підйомник. Новачки можуть скористатися послугами інструкторів. На території розташовано 3-поверхові готелі.

Раніше Українські Новини писали в які європейські країни можна поїхати на Різдво и куди в Україні можна з'їздити у відпустку з дітьми.

Тим часом Український Гідрометцентр в Карпатах і Закарпатті оголосив сніголавинний сезон.