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02 січня 2020, четвер, 09:11 12
Суспільство 2020-01-02T11:30:06+02:00
Українські Новини
В Україні відкрито сніголавинний сезон, - ДСНС

В Україні відкрито сніголавинний сезон, - ДСНС

Валерия Драгомирова
дснс, Сніголавинна небезпека, Закарпаття
Карпати. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak
Карпати. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

В Україні оголосили про відкриття сніголавинного сезону. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"За даними Українського гідрометцентру, у зв'язку з інтенсивним приростом снігу, в районі діяльності сніголавинні станції Пожежевська (Івано-Франківська область), на високогір'ї східної частини Закарпатської області, в горах Львівської, Івано-Франківської і Чернівецькій областях, а також в районі діяльності СЛ Плай сніголавинний сезон оголошується відкритим", - йдеться в повідомленні.


Як повідомляли Українські Новини, на Різдво на Говерлі заблукав турист із США, його шукали шестеро рятувальників. Сталося це якраз, коли 23 і 24 грудня в західних областях України було оголошено штормове попередження. Рятувальники попереджали про заметілі, ожеледь і мокрий сніг.

Також перед Новим роком у Карпатах врятували туристів, які заблукали на горі Секул.

Крім того, в перший день року Зеленський катався на лижах. У соцмережах фото з президентом розміщують лижники, яким пощастило зустрітися з ним на одній трасі.

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