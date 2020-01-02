В Україні відкрито сніголавинний сезон, - ДСНС

В Україні оголосили про відкриття сніголавинного сезону. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"За даними Українського гідрометцентру, у зв'язку з інтенсивним приростом снігу, в районі діяльності сніголавинні станції Пожежевська (Івано-Франківська область), на високогір'ї східної частини Закарпатської області, в горах Львівської, Івано-Франківської і Чернівецькій областях, а також в районі діяльності СЛ Плай сніголавинний сезон оголошується відкритим", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляли Українські Новини, на Різдво на Говерлі заблукав турист із США, його шукали шестеро рятувальників. Сталося це якраз, коли 23 і 24 грудня в західних областях України було оголошено штормове попередження. Рятувальники попереджали про заметілі, ожеледь і мокрий сніг.



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