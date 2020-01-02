Підозрюваним у вбивстві 5-річного хлопчика суд поновив запобіжні заходи

Голосіївський районний суд Києва продовжив на 2 місяці арешт підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому (Київська область), одному - без права внесення застави, двом призначив 280 тис. гривень застави, ще одного відпустив під особисте зобов'язання.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат підозрюваного поліцейського Івана Приходько Віктор Чевгуз.

Суд продовжив арешт поліцейському без права внесення застави, ще одному поліцейському Володимиру Петровцу і цивільного Дмитру Кривошею суд дав можливість внесення 280 тис. гривень застави.

Також суд змінив домашній арешт четвертого підозрюваного у справі, неповнолітнього учня 11-го класу, на особисте зобов'язання.

Адвокат повідомив, що підозрюваним запобіжного заходу були продовжені до 28 лютого включно, а засідання суду проходило 30 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, на початку листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що 5-річний хлопчик був убитий в результаті рикошету кулі від каменя.

Крім того, ДБР повідомило остаточну підозра головному фігуранту справи - поліцейського у вбивстві з необережності.

Прокуратура заявляє, що поліцейські 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевим банкам і іншим предметам, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди.

В ході стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.

В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований в лікувальний заклад, де помер через 3 дні.