У перший день 2020 року бойовики поранили українського військового

Бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 1 січня, 1 поранений військовослужбовець.Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.Всі обстріли позицій ООС зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населених пунктів Новолуганське і Оріхове. В результаті обстрілу противника один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.З початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли.Як повідомляли Українські Новини, бойовики 5 разів обстріляли позиції сил ООС 31 грудня, втрат серед військовослужбовців ООС не було.30 грудня під снайперськими обстрілом на Донбасі постраждав український військовий. 23 грудня на Донбасі загинув солдат 93-ї бригади "Холодний Яр". Раніше на Донбасі ОБСЄ нарахувала 145 жертв і більше 300 тисяч порушень режиму припинення вогню.Крім того, ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.