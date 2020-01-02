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02 січня 2020, четвер, 09:34 9
Силові структури 2020-01-02T11:15:03+02:00
Українські Новини
У перший день 2020 року бойовики поранили українського військового

У перший день 2020 року бойовики поранили українського військового

Валерия Драгомирова
Донбас, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, ООС
ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 1 січня, 1 поранений військовослужбовець.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Всі обстріли позицій ООС зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населених пунктів Новолуганське і Оріхове.

В результаті обстрілу противника один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 5 разів обстріляли позиції сил ООС 31 грудня, втрат серед військовослужбовців ООС не було.

30 грудня під снайперськими обстрілом на Донбасі постраждав український військовий.

23 грудня на Донбасі загинув солдат 93-ї бригади "Холодний Яр".

Раніше на Донбасі ОБСЄ нарахувала 145 жертв і більше 300 тисяч порушень режиму припинення вогню.

Крім того, ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.

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