У перший день 2020 року бойовики поранили українського військового

Бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 1 січня, 1 поранений військовослужбовець.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.



Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Всі обстріли позицій ООС зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населених пунктів Новолуганське і Оріхове.



В результаті обстрілу противника один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.



З початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли.



Як повідомляли Українські Новини, бойовики 5 разів обстріляли позиції сил ООС 31 грудня, втрат серед військовослужбовців ООС не було.



30 грудня під снайперськими обстрілом на Донбасі постраждав український військовий.



23 грудня на Донбасі загинув солдат 93-ї бригади "Холодний Яр".

Раніше на Донбасі ОБСЄ нарахувала 145 жертв і більше 300 тисяч порушень режиму припинення вогню.



Крім того, ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.