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23 декабря 2019, понедельник, 15:32 240
Силовые структуры 2019-12-23T15:46:04+02:00
Українські Новини
На Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр"

На Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр"

Анна Рудык
война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, смерть военного
Свеча. Фото: pixabay.com
Свеча. Фото: pixabay.com

Вчера, 22 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военный 93-й бригады "Холодный Яр" - солдат Герман Соловьев. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, сообщается, что погибший военнослужащий 1990 года рождения.

"Вчера, 22 декабря, вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады Холодный Яр – солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате вражеского обстрела военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего воина", - отметили в штабе.

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря, в результате обстрелов боевиков в зоне проведения операции объединенных сил погиб гражданский житель, один украинский военный получил ранение. Всего за сутки боевики 7 раз открывали огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

А 16 декабря, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. 

Также ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.

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