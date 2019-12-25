На Донбассе ОБСЕ насчитала 145 жертв и больше 300 тысяч нарушений режима прекращения огня

С начала 2019 года на Донбассе погибли по меньшей мере 18 мирных жителей по обе стороны фронта, еще 127 были ранены. Об этом накануне сообщило издание BBC Украина со ссылкой на данные специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"С начала 2019 года специальная мониторинговая миссия подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 24 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, ранив одного украинского военного.

Также 23 декабря на Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр".