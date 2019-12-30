подписаться на рассылку
23.9 25
26.5 27.9
˟
30 декабря 2019, понедельник, 22:55 785
Силовые структуры 2019-12-30T23:45:01+02:00
Українські Новини
Под снайперскими обстрелами на Донбассе пострадал украинский военный

Под снайперскими обстрелами на Донбассе пострадал украинский военный

Таня Войтюк
Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, ООС, Боевики, Донбасс
Военный. Фото: Facebook/ООС
Военный. Фото: Facebook/ООС

В то время как на Донбассе участились обстрелы, боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 30 декабря, один военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок", - говорится в нем.

Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українські Новини, боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС 24 декабря, ранены два бойца ВСУ. 

23 декабря на Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр".

Ранее на Донбассе ОБСЕ насчитала 145 жертв и больше 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.

Также ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС обстрелы в зоне ООС ООС Боевики Донбасс

Новости
В Судане приговорили к казни 27 силовиков за убийство учителя 23:55
"Нефтегаз" и "Газпром" подписали 5-ти летний контракт на транзит газа, - Зеленский 23:34
Тигр в клетке. Фото: Facebook/Полиция Киева
На Жуковом острове в Киеве обнаружили шестерых тигров 23:30
Под снайперскими обстрелами на Донбассе пострадал украинский военный 22:55
Кравцов объявил об уходе с поста главы "Укрзализныци" 22:30
больше новостей
После обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине 10:45
Зеленский пригласил Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию 21:30
Летающей в Украину итальянской авиакомпании приостановили лицензию 19:35
Украинцы в праздники выбрасывают еды на 470 млн гривен 21:15
Спасатели предупредили о гололедице по всей Украине 10:21
больше новостей
Шулявский мост. Фото: facebook/Victor Petruk
Открытый Кличко Шулявский мост держится на деревянных опорах 17:50
Зеленский пригласил Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию 21:30
После обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине 10:45
Украина заплатила слишком высокую цену в обмене пленными с РФ, — der Spiegel 19:45
Украинцы в праздники выбрасывают еды на 470 млн гривен 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok