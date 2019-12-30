Под снайперскими обстрелами на Донбассе пострадал украинский военный

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок", - говорится в нем.

Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українські Новини, боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС 24 декабря, ранены два бойца ВСУ.

23 декабря на Донбассе погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр".

Ранее на Донбассе ОБСЕ насчитала 145 жертв и больше 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.

Также ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.