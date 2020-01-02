Замість ГПУ почав роботу Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора почав роботу в четвер, 2 січня.Про це йдеться в наказі генпрокурора Руслана Рябошапки №351, передають Українські Новини.Згідно йому, наказом від 23 грудня Рябошапка позначив 2 січня днем початку роботи Офісу генпрокурора.Як повідомляли Українські Новини, 19 вересня Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора. За ухвалення законопроекту №1032 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226. 23 вересня Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Офісу генпрокурора.У документі зазначено, що відтепер структура після проведення атестації прокурорів буде виглядати так: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури. Пропонується зменшити максимальну кількість співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис. Раніше повідомлялося, що третина прокурорів ГПУ не пройшли переатестацію.Також Генеральна прокуратура хотіла звільнити 218 прокурорів, які відмовилися проходити атестацію для переходу в Офіс генерального прокурора після того, як всіх прокурорів ГПУ попередили про можливе звільнення.