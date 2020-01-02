Замість ГПУ почав роботу Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора почав роботу в четвер, 2 січня.

Про це йдеться в наказі генпрокурора Руслана Рябошапки №351, передають Українські Новини.



Згідно йому, наказом від 23 грудня Рябошапка позначив 2 січня днем початку роботи Офісу генпрокурора.



Як повідомляли Українські Новини, 19 вересня Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора. За ухвалення законопроекту №1032 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226.



23 вересня Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Офісу генпрокурора.



У документі зазначено, що відтепер структура після проведення атестації прокурорів буде виглядати так: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури. Пропонується зменшити максимальну кількість співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис.



Раніше повідомлялося, що третина прокурорів ГПУ не пройшли переатестацію.



Також Генеральна прокуратура хотіла звільнити 218 прокурорів, які відмовилися проходити атестацію для переходу в Офіс генерального прокурора після того, як всіх прокурорів ГПУ попередили про можливе звільнення.