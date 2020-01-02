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02 січня 2020, четвер, 08:48 18
Силові структури 2020-01-02T11:30:06+02:00
Українські Новини
Замість ГПУ почав роботу Офіс генпрокурора

Замість ГПУ почав роботу Офіс генпрокурора

Валерия Драгомирова
Руслан Рябошапка, Офіс генерального прокурора
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента

Офіс генерального прокурора почав роботу в четвер, 2 січня.

Про це йдеться в наказі генпрокурора Руслана Рябошапки №351, передають Українські Новини.

Згідно йому, наказом від 23 грудня Рябошапка позначив 2 січня днем початку роботи Офісу генпрокурора.

Як повідомляли Українські Новини, 19 вересня Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора. За ухвалення законопроекту №1032 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226.

23 вересня Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Офісу генпрокурора.

У документі зазначено, що відтепер структура після проведення атестації прокурорів буде виглядати так: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури. Пропонується зменшити максимальну кількість співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис.

Раніше повідомлялося, що третина прокурорів ГПУ не пройшли переатестацію.

Також Генеральна прокуратура хотіла звільнити 218 прокурорів, які відмовилися проходити атестацію для переходу в Офіс генерального прокурора після того, як всіх прокурорів ГПУ попередили про можливе звільнення.

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