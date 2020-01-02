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02 січня 2020, четвер, 08:18 38
Європа 2020-01-02T11:45:02+02:00
Українські Новини
Нідерланди перестали називатися Голландією

Нідерланди перестали називатися Голландією

Валерия Драгомирова
Реформа, Голландія, Нідерланди
Нідерланди. Фото: pixabay
Нідерланди. Фото: pixabay

Назва "Голландія" офіційно перестала існувати як позначення Нідерландів. Про це повідомляє місцева радіостанція NOS.

З 1 січня 2020 року країна вирішила відмовитися від використання назви "Голландія". Приватні компанії, посольства, міністерства, школи і університети будуть використовувати тільки офіційну назву для зміни іміджу країни. Реформа обійшлася державі в 200 тисяч євро.

Ще в листопаді минулого року повідомлялося про те, що Нідерланди відмовилися називати себе Голландією. Влада порахувала, що Голландія асоціюється у іноземних туристів з наркотиками і Кварталом червоних ліхтарів.


Як повідомляли Українські Новини, найкрасивішою будівлею року стала бібліотека в Нідерландах.

Крім того, Україна експортує найбільше ялинкових прикрас в Нідерланди.

Раніше на дорогах Голландії настала масштабна "година пік" через місцевих трактористів.

Також в Нідерландах заборонили носити паранджу.

Тим часом сім'я з Нідерландів дев'ять років чекала кінця світу в підвалі.

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