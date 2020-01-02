Нідерланди перестали називатися Голландією

Назва "Голландія" офіційно перестала існувати як позначення Нідерландів. Про це повідомляє місцева радіостанція NOS.

З 1 січня 2020 року країна вирішила відмовитися від використання назви "Голландія". Приватні компанії, посольства, міністерства, школи і університети будуть використовувати тільки офіційну назву для зміни іміджу країни. Реформа обійшлася державі в 200 тисяч євро.

Ще в листопаді минулого року повідомлялося про те, що Нідерланди відмовилися називати себе Голландією. Влада порахувала, що Голландія асоціюється у іноземних туристів з наркотиками і Кварталом червоних ліхтарів.



Як повідомляли Українські Новини, найкрасивішою будівлею року стала бібліотека в Нідерландах.



Крім того, Україна експортує найбільше ялинкових прикрас в Нідерланди.



Раніше на дорогах Голландії настала масштабна "година пік" через місцевих трактористів.



Також в Нідерландах заборонили носити паранджу.



Тим часом сім'я з Нідерландів дев'ять років чекала кінця світу в підвалі.