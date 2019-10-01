В Голландии возмущенные фермеры образовали "пробку" в 1136 км

Во вторник утром на дорогах Голландии наступил масштабный "час пик". Фермеры, которые передвигаются на тракторах, объединились на акции протеста против обвинений о том, что они ответственны за нарастающую проблему выбросов азота в атмосферу. Об этом передает BBC News.\r\nСогласно данным крупнейшей автомобильной и туристической организации ANWB (Королевский Голландский Туристический Клуб) пробки на дорогах достигли около 1136 км. (700 миль).\r\n \r\n\r\nNever underestimate a Dutch farmers passion #boerenprotest #nofarmersnofood pic.twitter.com\/UTr9Fhp8XC\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n— anna holligan 🎙 (@annaholligan) 1 октября 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nОтмечается, что организаторы акции планировали собрать около 15 тыс. трактористов и фермеров в центре Гааги. По данным телеканала NOS, утром 1 октября к месту назначения прибыли 500 тракторов. Для того, чтобы достигнуть места назначения, многие водители столь массивных автомобилей повредили заборы соседей. Три активиста были арестованы вследствие массовых столкновений в автомагистралях и главных дорогах. Для устранения митинга были привлечены службы безопасности.\r\nОднако, не только фермеры решили активно отстаивать свои права. В одном из фермерских городов Оммен дети фермеров утром отправились в школу на игрушечных тракторах.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nDe situatie in Ommerkanaal, bij Dedemsvaart:RT @ltovechtdal: Ook de #boerenjeugd van #basisschool CNS #Ommerkanaal in protestmars naar schoolpic.twitter.com\/1b4ErxjG75\r\n— ANWBverkeer (@ANWBverkeer) 1 октября 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nВ мае Верховный суд Нидерландов постановил, что выдача разрешений на строительство и ведение сельского хозяйства в Голландии нарушила закон ЕС. Речь идет о запрете деятельности, которая вызывает выбросы азота и аммиака, что привело к остановке развития инфраструктуры.\r\nНа прошлой неделе консультативный комитет заявил, что необходимы решительные меры в сельском хозяйстве для того, чтобы избежать выбросов азота и аммиака в атмсоферу. Чиновники решили сократить производство скота в 2 раза, а значит забрать хлеб у всех фермеров государства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nФермерские группы считают, что они становятся жертвами, и требуют сделать проверку в авиационной отрасли.\r\nНекоторые из активистов вышли с плакатами, на которых написано: "Нет фермеров – нет еды".\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2017 году в Греции фермеры, которых возмутило увеличение налогов и социальных взносов, устроили протест и заблокировали тракторами национальную автомагистраль, связывающую Афины и Салоники.\r\nКроме того, в 2016 году, греческие фермеры перекрыли транспортное сообщение с Турцией.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n