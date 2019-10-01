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01 октября 2019, вторник, 19:01 16
Мир 2019-10-01T19:11:10+03:00
Українські Новини
В Голландии возмущенные фермеры образовали "пробку" в 1136 км

В Голландии возмущенные фермеры образовали "пробку" в 1136 км

Митинги фермеров в Голландии.Скриншот: Twitter\ anna holigan.
Митинги фермеров в Голландии.Скриншот: Twitter\ anna holigan.

Во вторник утром на дорогах Голландии наступил масштабный "час пик". Фермеры, которые передвигаются на тракторах, объединились на акции протеста против обвинений о том, что они ответственны за нарастающую проблему выбросов азота в атмосферу. Об этом передает BBC News.

Согласно данным крупнейшей автомобильной и туристической организации ANWB (Королевский Голландский Туристический Клуб) пробки на дорогах достигли около 1136 км. (700 миль).

 

Отмечается, что организаторы акции планировали собрать около 15 тыс. трактористов и фермеров в центре Гааги. По данным телеканала NOS, утром 1 октября к месту назначения прибыли 500 тракторов. Для того, чтобы достигнуть места назначения, многие водители столь массивных автомобилей повредили заборы соседей. Три активиста были арестованы вследствие массовых столкновений в автомагистралях и главных дорогах. Для устранения митинга были привлечены службы безопасности.

Однако, не только фермеры решили активно отстаивать свои права. В одном из фермерских городов Оммен дети фермеров утром отправились в школу на игрушечных тракторах.

 

В мае Верховный суд Нидерландов постановил, что выдача разрешений на строительство и ведение сельского хозяйства в Голландии нарушила закон ЕС.  Речь идет о запрете деятельности, которая вызывает выбросы азота и аммиака, что привело к остановке развития инфраструктуры.

На прошлой неделе консультативный комитет заявил, что необходимы решительные меры в сельском хозяйстве  для того, чтобы избежать выбросов азота и аммиака в атмсоферу. Чиновники решили сократить производство скота в 2 раза, а значит забрать хлеб у всех фермеров государства.

Фермерские группы считают, что они становятся жертвами, и требуют сделать проверку в авиационной отрасли.

Некоторые из активистов вышли с плакатами, на которых написано: "Нет фермеров – нет еды".

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году в Греции фермеры, которых возмутило увеличение налогов и социальных взносов, устроили протест и заблокировали тракторами национальную автомагистраль, связывающую Афины и Салоники.

Кроме того, в 2016 году, греческие фермеры перекрыли транспортное сообщение с Турцией.

Больше новостей о: Трактор Нидерланды Голландия Митинги трактористы .Автомобиль

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