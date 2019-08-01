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01 августа 2019, четверг, 11:40 290
Европа 2019-08-01T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Нидерландах запретили носить паранджу

В Нидерландах запретили носить паранджу

Паранджа. Фото: pixabay
Паранджа. Фото: pixabay

Сегодня, 1 июля, в Нидерландах вступил в силу запрет о ношении элементов одежды, закрывающие лицо. Запрет будет действовать в общественных местах и госучреждениях. Об этом сообщает DW.

Спор о введении запрета на ношение элементов одежды, закрывающих лицо, велся в Нидерландах на протяжении 14 лет.

Министерство внутренних дел страны призвало компетентные органы и муниципальные власти обеспечить действие запрета.

Если женщина появится в общественном месте в парандже или никабе, сотрудники органов безопасности должны потребовать, чтобы женщина открыла лицо. В случае отказа выполнить это требование, ей может быть запрещен вход в здание и грозить штраф от 150 евро. Запрет распространяется также на мотоциклетные интегральные шлемы и балаклавы.

До сих пор неясно, будет ли запрет действовать в полной мере. Некоторые учреждения, в частности, больницы, общественный транспорт и полиция уже заявили, что не будут его придерживаться.  

Первой закрывать лицо в общественных местах запретила Франция в 2011 году. Аналогичные меры действуют также в Дании, Бельгии, Болгарии и Австрии.

Как сообщали Українські Новини, Европейский суд по правам человека признал введенный в Бельгии запрет на ношение паранджи не нарушающим положений Европейской конвенции.

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