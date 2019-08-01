В Нидерландах запретили носить паранджу

Сегодня, 1 июля, в Нидерландах вступил в силу запрет о ношении элементов одежды, закрывающие лицо. Запрет будет действовать в общественных местах и госучреждениях. Об этом сообщает DW.

Спор о введении запрета на ношение элементов одежды, закрывающих лицо, велся в Нидерландах на протяжении 14 лет.



Министерство внутренних дел страны призвало компетентные органы и муниципальные власти обеспечить действие запрета.

Если женщина появится в общественном месте в парандже или никабе, сотрудники органов безопасности должны потребовать, чтобы женщина открыла лицо. В случае отказа выполнить это требование, ей может быть запрещен вход в здание и грозить штраф от 150 евро. Запрет распространяется также на мотоциклетные интегральные шлемы и балаклавы.



До сих пор неясно, будет ли запрет действовать в полной мере. Некоторые учреждения, в частности, больницы, общественный транспорт и полиция уже заявили, что не будут его придерживаться.



Первой закрывать лицо в общественных местах запретила Франция в 2011 году. Аналогичные меры действуют также в Дании, Бельгии, Болгарии и Австрии.



Как сообщали Українські Новини, Европейский суд по правам человека признал введенный в Бельгии запрет на ношение паранджи не нарушающим положений Европейской конвенции.