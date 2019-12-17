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17 декабря 2019, вторник, 20:34 758
Жизнь 2019-12-17T20:34:33+02:00
Українські Новини
Самым красивым зданием года стала библиотека в Нидерландах

Самым красивым зданием года стала библиотека в Нидерландах

Елизавета Кесельман
Здание года, Номинация года, Звание года, Нидерланды, Библиотека
LocHal Public Library.Фото: worldarchitecturefestival.com
LocHal Public Library.Фото: worldarchitecturefestival.com

Публичная библиотека LocHal Public Library в Тилбурге (Нидерланды) получила звание самого красивого здания 2019 года в рамках фестиваля World Architecture Festival. Об этом говорится на сайте конкурса.

Здание бывшего локомотивного ангара, где сейчас располагается библиотека, раньше хотели снести. Но его пространство успешно переоборудовали в публичный культурный центр с экологической системой отопления. Пространство разделено на зоны, которые нагреваются отдельно и только тогда, когда там есть люди.

Фото: worldarchitecturefestival.com Фото: worldarchitecturefestival.com

Премия World Architecture Festival считается крупнейшей профессиональной наградой для архитекторов. Фестиваль проводится ежегодно с 2008 года. Жюри отбирает лучших в 15 номинациях.

Как сообщали Українські Новини, ранее в соцсетях высмеяли новую новостройку в Одессе. 

Кроме того, сообщалось, что здания в Киеве портят их же владельцы. В частности, на Майдане Незалежности, в котором расположен ресторан McDonalds, появилась незаконная кирпичная надстройка. 

Также сообщалось о том, что в Норвегии построят музей для наблюдения за китами.

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