Самым красивым зданием года стала библиотека в Нидерландах

Публичная библиотека LocHal Public Library в Тилбурге (Нидерланды) получила звание самого красивого здания 2019 года в рамках фестиваля World Architecture Festival. Об этом говорится на сайте конкурса.

Здание бывшего локомотивного ангара, где сейчас располагается библиотека, раньше хотели снести. Но его пространство успешно переоборудовали в публичный культурный центр с экологической системой отопления. Пространство разделено на зоны, которые нагреваются отдельно и только тогда, когда там есть люди.

Фото: worldarchitecturefestival.com

Премия World Architecture Festival считается крупнейшей профессиональной наградой для архитекторов. Фестиваль проводится ежегодно с 2008 года. Жюри отбирает лучших в 15 номинациях.

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